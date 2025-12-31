26/11 के हीरो सदानंद दाते को महाराष्ट्र पुलिस प्रमुख नियुक्त किया गया

मुंबई: महाराष्ट्र सरकार ने बुधवार को सीनियर आईपीएस अधिकारी सदानंद डेट को राज्य का नया पुलिस महानिदेशक (DGP) नियुक्त किया है। मौजूदा डीजीपी रश्मि शुक्ला अगले साल 3 जनवरी को रिटायर हो जाएंगी, और उनके रिटायरमेंट के बाद डेट राज्य के सबसे सीनियर IPS अधिकारी होंगे।

1990 बैच के IPS अधिकारी डेट पहले नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) के डायरेक्टर जनरल के तौर पर काम कर चुके हैं और हाल ही में उन्हें महाराष्ट्र कैडर में वापस भेजा गया था। महाराष्ट्र सरकार के गृह विभाग ने बुधवार को एक आदेश जारी कर डेट को राज्य पुलिस बल का नया प्रमुख नियुक्त किया।

26/11 के हीरो के तौर पर जाने जाने वाले डेट की यह नियुक्ति दो साल के लिए होगी। डेट को 26/11 मुंबई आतंकी हमलों में उनकी भूमिका के लिए वीरता के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया था।

59 साल के डेट, जो महाराष्ट्र एटीएस प्रमुख थे, उन्होंने सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन में डीआईजी, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स (CRPF) में आईजी (ऑप्स), और मुंबई के पास मीरा-भयंदर और वसई-विरार शहर के पुलिस कमिश्नर के तौर पर भी काम किया है। उन्होंने पुणे यूनिवर्सिटी से आर्थिक अपराधों में डॉक्टरेट की है।

