विधानसभा चुनाव 2026 से पहले बंगाल में कांग्रेस के साथ 'खेला'?, पीएम मोदी से मिले कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी?
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: December 30, 2025 16:52 IST2025-12-30T16:51:23+5:302025-12-30T16:52:19+5:30
कांग्रेस नेता ने प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि वे भेदभाव, हिंसा और देश के अन्य हिस्सों से आए प्रवासी मजदूरों के उत्पीड़न के खिलाफ ‘‘सभी राज्य सरकारों को संवेदनशील बनाएं’’।
नई दिल्लीः कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मंगलवार को मुलाकात की और ‘‘खासकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) शासित राज्यों में बांग्ला भाषी लोगों पर हो रहे हमलों’’ का मुद्दा उठाया। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष चौधरी ने ऐसे हमलों को रोकने में मदद के लिए प्रधानमंत्री से हस्तक्षेप करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि इससे राज्य में सांप्रदायिक तनाव और हिंसा होने की आशंका है। चौधरी ने मोदी को लिखे पत्र में कहा, ‘‘उनका एकमात्र अपराध यह है कि वे बांग्ला भाषा में बात करते हैं जिसके कारण संबंधित प्रशासन अक्सर उन्हें पड़ोसी बांग्लादेश के लोग समझ लेता है और उन्हें घुसपैठिया मानकर उनसे उसी प्रकार व्यवहार करता है।’’ उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल के कई हिस्सों में मुस्लिम आबादी बहुसंख्यक है और इस राज्य की सीमा बांग्लादेश से लगती है।
मुर्शिदाबाद जिले के 30 वर्षीय प्रवासी मजदूर ज्वेल राणा की ओडिशा के संबलपुर में ‘बीड़ी’ को लेकर हुए विवाद के बाद बुधवार को हत्या कर दी गई। मुंबई में भी दो प्रवासी मजदूरों को बांग्लादेश से आए अवैध प्रवासी होने के संदेह में गिरफ्तार किया गया। पश्चिम बंगाल प्रवासी कल्याण बोर्ड ने कहा है कि उसे 10 महीनों में, खासकर भाजपा शासित राज्यों में, उत्पीड़न से संबंधित 1,143 शिकायतें मिली हैं।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार चुनावी लाभ के लिए बांग्लादेशियों की घुसपैठ को बढ़ावा दे रही है साथ ही उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राज्य में सत्ता में आने पर अवैध प्रवासियों को बाहर निकाला जाएगा।
कोलकाता में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल के लोग घुसपैठ को लेकर चिंतित हैं। उन्होंने कहा, ‘‘ हम न केवल घुसपैठियों की पहचान करेंगे, बल्कि उन्हें खदेड़ भी देंगे।’’ शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा आवश्यक भूमि उपलब्ध न कराए जाने के कारण केंद्र सरकार भारत-बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने का काम पूरा नहीं कर पाई है। शाह ने दावा किया कि 2026 में बंगाल में भाजपा की सरकार बनेगी और पार्टी पूर्वी सीमाओं से घुसपैठ रोकेगी और राज्य का पुनरुद्धार सुनिश्चित करेगी।
उन्होंने कहा, ‘‘भाजपा पश्चिम बंगाल में दो-तिहाई बहुमत से सरकार बनाएगी।’’ शाह ने आरोप लगाया कि तृणमूल ने भय और हिंसा की राजनीति में वामपंथियों को भी पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने कहा, ‘‘बंगाल की जनता ने भय, भ्रष्टाचार और कुशासन के स्थान पर सुशासन को चुनने का संकल्प लिया है।’’