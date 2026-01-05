2020 Delhi Riots Case: बेटे को SC से बेल न मिलने पर उमर खालिद के पिता ने क्या कहा?

नई दिल्ली: उमर खालिद के पिता, सैयद कासिम रसूल इलियास ने सोमवार को तब प्रतिक्रिया दी जब सुप्रीम कोर्ट ने 2020 के दिल्ली दंगों की साज़िश के मामले में एक्टिविस्ट खालिद और शरजील इमाम को ज़मानत देने से इनकार कर दिया, और कहा कि उनके पास "कहने के लिए कुछ नहीं है"। जस्टिस अरविंद कुमार और एनवी अंजारिया की बेंच ने उन्हें ज़मानत देने से इनकार कर दिया, और कहा कि उनके खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत प्रथम दृष्टया मामला बनता है।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अपनी पहली प्रतिक्रिया में इलियास ने न्यूज़ एजेंसी PTI से कहा, "मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। फैसला आ गया है, और मुझे इस बारे में कुछ नहीं कहना है।"

VIDEO | Delhi: After the Supreme Court rejected the bail pleas of Umar Khalid and Sharjeel Imam in the Delhi riots case, Umar’s father, S Qasim Ilyas, says, “I have no comment to offer. It is very unfortunate. The judgment is there, and I have nothing to say about it.”… pic.twitter.com/OOgDdPziR6 — Press Trust of India (@PTI_News) January 5, 2026

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा

कोर्ट ने कहा कि खालिद और इमाम के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत पहली नज़र में मामला बनता है। जबकि दोनों जेल में ही रहेंगे, एक्टिविस्ट गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा उर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद को जमानत दे दी गई।

हालांकि, कोर्ट ने साफ किया कि जमानत का मतलब यह नहीं है कि उनके खिलाफ आरोप कम गंभीर हो गए हैं। कोर्ट ने उनकी रिहाई के लिए 12 शर्तें रखीं और चेतावनी दी कि किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर जमानत रद्द कर दी जाएगी।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रायल में देरी "ट्रम्प कार्ड" के रूप में काम नहीं करती है जो कानूनी सुरक्षा उपायों को अपने आप खत्म कर दे।

बेंच ने कहा, "सभी अपीलकर्ता अपराध के मामले में एक समान स्थिति में नहीं हैं। अभियोजन पक्ष के मामले से सामने आने वाली भागीदारी की पदानुक्रम के लिए कोर्ट को हर आवेदन की अलग-अलग जांच करने की ज़रूरत है," और कहा कि उन्हें सौंपी गई भूमिकाएं अलग-अलग हैं।

कोर्ट ने कहा, "यह कोर्ट संतुष्ट है कि प्रॉसिक्यूशन मटेरियल से अपील करने वालों, उमर खालिद और शरजील इमाम के खिलाफ पहली नज़र में आरोप साबित होते हैं... कार्यवाही के इस स्टेज पर उन्हें जमानत पर रिहा करना सही नहीं है।"

2020 दिल्ली दंगे

फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुई हिंसा में 53 लोगों की मौत हो गई थी और 700 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे। जमानत याचिकाओं का विरोध करते हुए दिल्ली पुलिस ने तर्क दिया था कि दंगे अचानक नहीं हुए थे, बल्कि भारत की संप्रभुता पर एक सोची-समझी और संगठित हमला था।

इमाम की ओर से पेश हुए सीनियर वकील सिद्धार्थ दवे ने कहा कि उनके क्लाइंट को 28 जनवरी, 2020 को गिरफ्तार किया गया था, इससे पहले कि उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हिंसा भड़की थी, और अकेले उनके भाषण इस मामले में आपराधिक साजिश नहीं हो सकते।

सभी सात आरोपियों पर दंगों के पीछे "मास्टरमाइंड" होने के आरोप में कड़े UAPA और भारतीय दंड संहिता (IPC) की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।



Web Title: 2020 Delhi Riots Case: What did Umar Khalid's father say after his son did not get bail from the Supreme Court?