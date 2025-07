दिल्ली के स्कूलों को आज फिर से मिली धमकी, 20 से ज्यादा स्कूलों में बम ब्लास्ट के ईमेल; पुलिस मौके पर मौजूद

Delhi School: राजधानी दिल्ली में स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी की घटना लगातार सामने आ रही है। शुक्रवार सुबह दिल्ली के दो स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली। एक अधिकारी ने बताया कि पश्चिम विहार के रिचमंड स्कूल और रोहिणी सेक्टर 3 स्थित अभिनव पब्लिक स्कूल को बम की धमकी दी गई। उन्होंने बताया, ‘‘कई एजेंसी की टीमें स्कूल परिसरों में मौजूद हैं और गहन जांच जारी है। हालांकि अभी तक कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है।’’

दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री और आप नेता आतिशी ने भाजपा नीत सरकार की आलोचना करते हुए कहा, "आज 20 से ज़्यादा स्कूलों को बम की धमकी मिली है! सोचिए बच्चों, अभिभावकों और शिक्षकों को कितनी पीड़ा होगी। भाजपा दिल्ली में शासन के चारों इंजनों को नियंत्रित करती है, और फिर भी हमारे बच्चों को कोई सुरक्षा प्रदान नहीं कर पा रही है! चौंकाने वाला!"

More than 20 schools have received bomb threats today! Think of the trauma that children, parents and teachers would be going through.



BJP controls all 4-engines of governance in Delhi, and is yet not able to provide any safety or security to our children! Shocking! https://t.co/KocxosCwph