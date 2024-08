'19000 भारतीय फंसे, पिछले 24 घंटे से ढाका के संपर्क में..', बांग्लादेश पर जयशंकर संसद में बोले

Highlights 19000 भारतीय बांग्लादेश में फेंसे हैं संसद में एस. जयशंकर ने बांग्लादेश की स्थिति पर कहा पिछले 24 घंटे से ढाका में स्थित अधिकारियों से लगातार टच में हैं

नई दिल्ली: बांग्लादेश में मौजूदा हालात को लेकर राज्यसभा में सरकार का पक्ष विदेश मंत्री एस. जयशंकर रख रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि हम बांग्लादेश में रह रहे भारतीय समुदाय के टच में हैं और तो और भारतीय दूतावास भी लगातार सूचना प्राप्त कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि 19000 भारतीय वहां फंसे हुए हैं और इनमें 9000 भारतीय छात्र हैं। हालांकि, इनमें से कई छात्र जुलाई में आ गए थे। हम अल्पसंख्यकों की स्थिति के संबंध में भी स्थिति पर नजर रख रहे हैं।'

Ghaziabad: Around 11: 30 AM this morning, two embassy vehicles entered Hindon Air Force Station. After approximately two hours, both vehicles exited the Air Force Station together pic.twitter.com/Q8dpVQLMLm — IANS (@ians_india) August 6, 2024

रिपोर्ट की मानें तो कुछ ग्रुप और संगठन उनकी सुरक्षा और कल्याण के लिए वो लोग कवर कर रहे हैं। स्वाभाविक तौर पर कानून और व्यवस्था को रिस्टोर होने तक हम नजर बनाए रखे हैं। इस जटिल स्थिति के वीडियो में हमारे सीमा सुरक्षा बलों को विशेष रूप से सतर्क रहने का निर्देश दिया गया है। पिछले 24 घंटे से ढाका में स्थित अधिकारियों से लगातार टच में हैं।

#WATCH | Speaking in Rajya Sabha on the situation in Bangladesh, External Affairs Minister Dr S Jaishankar says, "...On 5th August, demonstrators converged in Dhaka despite the curfew. Our understanding is that after a meeting with leaders of the security establishment, Prime… https://t.co/Z9AfVaoYsJ — ANI (@ANI) August 6, 2024

बांग्लादेश में अवामी लीग के एक नेता के होटल में आग लगाने की घटना में दो भारतीय नागरिक गंभीर रूप से घायल हो गये हैं। दूसरी तरफ बांग्लादेश लगातार भारतीयों को रेस्कयू कर देश में वापसी की जा रही है।

Watch: Two Indian citizens were seriously injured in the incident of setting fire to the hotel of an Awami League leader in Bangladesh pic.twitter.com/0XoNIWlrGR — IANS (@ians_india) August 6, 2024

5 अगस्त को ढाका में कर्फ्यू के बावजूद प्रदर्शन जोरों पर रहा। हमारी समझ यह है कि सुरक्षा संगठन के नेताओं के साथ बैठक के बाद, प्रधान मंत्री शेख हसीना ने स्पष्ट रूप से इस्तीफा देने का निर्णय लिया। बहुत ही कम समय में, उसने कुछ समय के लिए भारत आने की मंजूरी का अनुरोध किया। हमें उसी समय बांग्लादेश के अधिकारियों से उड़ान की मंजूरी के लिए अनुरोध प्राप्त हुआ। वह कल शाम दिल्ली पहुंचीं।

