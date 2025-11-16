'वर्ल्ड बैंक से 14000 करोड़ निकाले गए', बिहार चुनाव में हार के बाद प्रशांत किशोर की पार्टी का बड़ा आरोप

Bihar Election Results 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में हार के बाद जन सुराज पार्टी ने एनडीए पर बड़ा आरोप लगाया है। जन सुराज ने दावा किया है कि एनडीए गठबंधन ने विश्व बैंक से धन का गबन किया है। एएनआई को दिए एक साक्षात्कार में, प्रवक्ता पवन वर्मा ने केंद्र सरकार पर विश्व बैंक से एक अन्य परियोजना के लिए आवंटित धन को बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान महिला मतदाताओं में बाँटने का आरोप लगाया।

अपनी हार को जनता का फैसला न मानकर जन सुराज पार्टी का कहना है कि ये हार एनडीए के विश्व बैंक में गबन की वजह से मिली है। इससे पहले, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 1.25 करोड़ महिला मतदाताओं के खातों में ₹10,000 हस्तांतरित किए गए थे।

एएनआई को दिए एक साक्षात्कार में, कुमार ने कहा कि वर्तमान में बिहार में सार्वजनिक ऋण 4,06,000 करोड़ रुपये है। प्रतिदिन ब्याज 63 करोड़ रुपये है और उन्होंने दावा किया कि खजाना खाली है।

#WATCH | Delhi | On being asked what went wrong for the Jan Suraaj party in the Bihar elections, party spokesperson Pavan Verma says, "... Our message was right. No one can doubt our sincerity. Our message was that after 30 years of misery in Bihar, a systematic change was… pic.twitter.com/S7FW7gYwqe — ANI (@ANI) November 15, 2025

वर्मा ने दावा किया कि राज्य में महिलाओं को दिए गए ₹10,000, विश्व बैंक से किसी अन्य परियोजना के लिए आए ₹21,000 करोड़ रुपये से लिए गए थे।

उन्होंने आरोप लगाया, "चुनाव आचार संहिता लागू होने से एक घंटे पहले, राज्य की सवा करोड़ महिलाओं को 14,000 करोड़ रुपये निकालकर बाँट दिए गए।" साथ ही, वर्मा ने यह भी कहा कि यह आरोप सच भी हो सकता है और नहीं भी।

उन्होंने पूछा, "जैसा कि मैंने कहा, यह हमारी जानकारी है। अगर यह गलत है, तो मैं क्षमा चाहता हूँ। लेकिन अगर यह सच है, तो सवाल उठता है कि यह कितना नैतिक है।" उन्होंने कहा कि सरकार के लिए धन का निर्देश देना और चुनाव के बाद स्पष्टीकरण देना संभव है। वर्मा ने जन सुराज पार्टी द्वारा चुनावों में किए गए वादों का ज़िक्र करते हुए कहा, "आप वादे करते हैं और दूसरी पार्टी पैसा देती है।" हालाँकि, वे चुनाव में कोई सीट हासिल नहीं कर पाईं।

इसके अलावा, उन्होंने कहा कि ऐसी अफवाहें थीं कि अगर एनडीए सत्ता में नहीं आता है, तो बाकी राशि हस्तांतरित नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि कुल चार करोड़ महिलाओं में से 2.5 करोड़ को अभी तक यह राशि नहीं मिली है और उन्हें लगता है कि अगर एनडीए सत्ता में नहीं आया तो उन्हें इसका लाभ नहीं मिलेगा।

इस सवाल पर कि क्या मुख्यमंत्री महिला रोज़गार योजना जैसी सामाजिक कल्याण योजनाएँ चुनावों में एक्स फैक्टर साबित होंगी, वर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने खुद मुफ़्त चीज़ें देने की आलोचना की है। उन्होंने आगे कहा, "हो सकता है उन्होंने यह बात दिल्ली विधानसभा और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के संदर्भ में कही हो। अब बिहार में क्या हुआ?"

उन्होंने उन दावों का भी खंडन किया कि विधानसभा चुनावों में पार्टी का प्रदर्शन संस्थापक प्रशांत किशोर के उस वादे के कारण हो सकता है जिसमें उन्होंने सत्ता में आने पर बिहार में शराबबंदी हटाने की बात कही थी। उन्होंने कहा कि राज्य के हर कोने में शराब ऊँची कीमतों पर बिक रही है। उन्होंने आगे कहा, "क्या इससे उन महिलाओं पर असर नहीं पड़ेगा जिन्हें अपना घर चलाना पड़ता है?"

वर्मा ने पार्टी की हार के लिए अन्य कारकों को जिम्मेदार ठहराया, जिनमें आखिरी समय में ₹10,000 का हस्तांतरण और महिलाओं के प्रति सत्तारूढ़ पार्टी की नीतियाँ शामिल हैं।

Web Title: 14000 crore withdrawn from the World Bank Prashant Kishor's party alleges after Bihar election defeat