कोहरे के कारण 13 ट्रेनों की आवाजाही में देरी, देखें लिस्ट, उत्तर भारत में जारी शीतलहर का कहर

Highlights भारतीय रेलवे के अनुसार, 13 ट्रेनें करीब दो घंटे की देरी से चल रही हैं। कोहरे के कारण उत्तर रेलवे क्षेत्र में ये ट्रेनें देरी से चल रही हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अगले तीन दिनों के लिए दिल्ली में शीतलहर की स्थिति की वापसी की भविष्यवाणी की है।

नई दिल्ली: कई उत्तर भारतीय राज्य शीतलहर और घने कोहरे की चपेट में हैं। दिल्ली, पंजाब और हरियाणा के कुछ हिस्सों में शीतलहर 18 जनवरी तक जारी रहने की संभावना है, जिससे कम दृश्यता के कारण उड़ान और रेल सेवाएं बाधित हो सकती हैं। इसी क्रम में भारतीय रेलवे के अनुसार, सोमवार को 13 ट्रेनें करीब दो घंटे की देरी से चल रही हैं। कोहरे के कारण उत्तर रेलवे क्षेत्र में ये ट्रेनें देरी से चल रही हैं।

इस बीच भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने अगले तीन दिनों के लिए दिल्ली में शीतलहर की स्थिति की वापसी की भविष्यवाणी की है। राष्ट्रीय राजधानी में न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने कहा कि इस सर्दी में 5 जनवरी से 9 जनवरी तक शहर में पहले ही भीषण शीतलहर देखी जा चुकी थी। विभाग ने कहा गया है कि अगले पांच दिनों तक राष्ट्रीय राजधानी में घना कोहरा भी छाए रहने की संभावना है।

13 trains running late in the Northern Railway region due to fog: Indian Railways pic.twitter.com/9CKmIaWsGP