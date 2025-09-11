DSSSB Jobs 2025: दिल्ली में सहायक प्राथमिक शिक्षक के 1,180 पदों के लिए निकली भर्ती, जानें पंजीकरण, पात्रता, परीक्षा पैटर्न की सारी जानकारी

DSSSB Jobs 2025:दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (DSSSB) ने सहायक प्राथमिक शिक्षक की रिक्तियों के लिए एक अधिसूचना जारी की है। इस भर्ती अभियान के तहत कुल 1180 सहायक शिक्षक पदों को भरा जाएगा और इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट dsssb.delhi.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 10 सितंबर की अधिसूचना के अनुसार, शिक्षा निदेशालय में सहायक शिक्षक (प्राथमिक) के 1055 और नई दिल्ली नगर निगम में सहायक शिक्षक (प्राथमिक) के 125 पद रिक्त हैं।

पंजीकरण विंडो 17 सितंबर से शुरू होकर 16 अक्टूबर, 2025 तक खुली रहेगी। अधिसूचना में कहा गया है, "वन टियर तकनीकी और तकनीकी/शिक्षण परीक्षा योजना में, अनिवार्य न्यूनतम अर्हक अंक केवल डोमेन विषय-विशिष्ट यानी सेक्शन-बी में ही लागू होंगे और सेक्शन-ए में कोई न्यूनतम अर्हक अंक नहीं होंगे। हालाँकि, अंतिम मेरिट सूची तैयार करने के लिए सेक्शन-ए और सेक्शन-बी दोनों के संयुक्त अंकों की गणना की जाएगी।"

परीक्षा पैटर्न

टियर 1 तकनीकी परीक्षा 200 अंकों की होगी और इसमें एक-एक अंक के 200 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे।

खंड अ में निम्नलिखित प्रश्न होंगे:

1. सामान्य बुद्धि एवं तर्क क्षमता।

2. सामान्य जागरूकता।

3. अंकगणितीय एवं संख्यात्मक क्षमता।

4. अंग्रेजी भाषा एवं बोधगम्यता।

5. हिंदी भाषा एवं बोधगम्यता।

खंड ब एनसीटीई पाठ्यक्रम पर आधारित होगा, जिसका मुख्य ध्यान कार्यप्रणाली पर होगा।

DSSSB रिक्तियां 2025: आवेदन कैसे करें?

योग्य और इच्छुक उम्मीदवार लिंक सक्रिय होने के बाद DSSSB की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

OARS पंजीकरण के बाद, आवेदकों को लॉगिन आईडी और पासवर्ड के रूप में पंजीकरण संख्या प्रदान करनी होगी।

आवेदक विभिन्न पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं और उन्हें फोटो पहचान प्रमाण की स्कैन की हुई (डिजिटल) छवि जमा करनी होगी।

फॉर्म भरने के बाद, उम्मीदवार को सबमिट पर क्लिक करने से पहले पंजीकरण का पूर्वावलोकन करना होगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सभी विवरण सही हैं।

"उम्मीदवार को एक वैध और सक्रिय मोबाइल नंबर भी प्रदान करना होगा जिस पर वे बोर्ड से एसएमएस के माध्यम से परीक्षा संबंधी कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकें। OARS पोर्टल पर पहले से पंजीकृत मोबाइल नंबर स्वीकार नहीं किया जाएगा।"

डीएसएसएसबी रिक्ति 2025: आवेदन शुल्क

₹100 का आवेदन शुल्क लिया जाएगा, लेकिन महिला उम्मीदवारों और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांगजन और भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के उम्मीदवारों को इससे छूट दी गई है।

डीएसएसएसबी रिक्ति 2025: पात्रता

उम्मीदवारों ने केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (सीटीईटी) उत्तीर्ण की हो और किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से प्राथमिक शिक्षा में दो वर्षीय डिप्लोमा या ईटीई/जेबीटी/डाइट/बी.एल.एड. में सर्टिफिकेट कोर्स किया हो, साथ ही 12वीं कक्षा में 50% अंक भी प्राप्त किए हों। एक अन्य आवश्यक शर्त यह है कि उम्मीदवारों ने 10वीं कक्षा में हिंदी विषय के रूप में उत्तीर्ण किया हो।

डीएसएसएसबी रिक्ति 2025: आयु सीमा

उम्मीदवारों की आयु 16 अक्टूबर, 2025 तक 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

