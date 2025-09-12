1 करोड़ रुपये के इनामी सीसीएम मोडेम बालकृष्ण उर्फ मनोज समेत 10 कुख्यात नक्सली ढेर?, गरियाबंद में सुरक्षाबलों की बड़ी कामयाबी, अमित शाह ने एक्स पर लिखा...

Highlights केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस उपलब्धि के लिए सुरक्षा बलों की सराहना की। अगले साल 31 मार्च से पहले ‘लाल आतंक’ का पूर्ण सफाया निश्चित है। सुरक्षाबलों ने मुठभेड़ में कम से कम 10 नक्सलियों को मार गिराया है।

गरियाबंदः छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में सुरक्षाबलों ने मुठभेड़ में कम से कम 10 नक्सलियों को मार गिराया है। पुलिस अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि मारे नक्सलियों में प्रतिबंधित भाकपा (माओवादी) के एक वरिष्ठ नेता और केंद्रीय समिति सदस्य (सीसीएम) मोड़म बालकृष्ण उर्फ भास्कर भी शामिल है।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस उपलब्धि के लिए सुरक्षा बलों की सराहना की और कहा कि अगले साल 31 मार्च से पहले ‘लाल आतंक’ का पूर्ण सफाया निश्चित है। रायपुर क्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक अमरेश मिश्रा ने बताया कि गरियाबंद जिले के मैनपुर क्षेत्र में सुरक्षाबलों ने मुठभेड़ में कम से कम 10 नक्सलियों को मार गिराया है।

नक्सलियों के विरुद्ध हमारे सुरक्षा बलों ने आज एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। छत्तीसगढ़ में CRPF की कोबरा कमांडो, छत्तीसगढ़ पुलिस और DRG ने जॉइंट ऑपरेशन चलाकर ₹1 करोड़ के इनामी सीसीएम मोडेम बालकृष्णा उर्फ मनोज सहित 10 कुख्यात नक्सलियों को मारा गिराया है। समय रहते बचे-खुचे नक्सली… — Amit Shah (@AmitShah) September 11, 2025

शाह ने लिखा कि नक्सलियों के विरुद्ध हमारे सुरक्षा बलों ने आज एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। छत्तीसगढ़ में CRPF की कोबरा कमांडो, छत्तीसगढ़ पुलिस और DRG ने जॉइंट ऑपरेशन चलाकर ₹1 करोड़ के इनामी सीसीएम मोडेम बालकृष्णा उर्फ मनोज सहित 10 कुख्यात नक्सलियों को मारा गिराया है। समय रहते बचे-खुचे नक्सली भी आत्मसमर्पण कर दें।

आगामी 31 मार्च से पहले लाल आतंक का समूल नाश निश्चित है। मिश्रा ने बताया कि मैनपुर क्षेत्र के जंगलों में नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना मिलने पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के कोबरा बटालियन, विशेष कार्य बल (एसटीएफ) और ई-30 (जिला पुलिस की एक इकाई) को नक्सल विरोधी अभियान पर रवाना किया गया था।

उन्होंने बताया कि आज सुबह से ही क्षेत्र में सुरक्षाबलों और नक्सलियों के बीच रुक-रुक कर मुठभेड़ चल रही तथा नक्सलियों ने बारूदी सुरंग में विस्फोट भी किया है। पुलिस महानिरीक्षक ने बताया कि मुठभेड़ में कई नक्सली कमांडर समेत कम से कम 10 नक्सलियों के मारे जाने की जानकारी मिली है।

पुलिस के अनुसार, राज्य की राजधानी रायपुर से 180 किलोमीटर दूर स्थित इस इलाके में शीर्ष नक्सलियों की गतिविधि की सूचना मिलने के बाद यह अभियान शुरू किया गया था। पुलिस सूत्रों ने बताया कि प्रतिबंधित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय समिति के सदस्य (सीसीएम) मोड़ेम बालकृष्ण के मुठभेड़ में मारे जाने की संभावना है।

बालकृष्ण को उसके उपनाम बालन्ना, रामचंदर और भास्कर से भी जाना जाता है, वह उड़ीसा राज्य समिति (ओएससी) का सचिव था और 1980 के दशक की शुरुआत में आंदोलन में शामिल हुआ था। सुरक्षाबलों की इस सफलता को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री शाह ने ‘एक्स’ पर लिखा,‘‘नक्सलियों के विरुद्ध हमारे सुरक्षा बलों ने आज एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है।

छत्तीसगढ़ में सीआरपीएफ की कोबरा कमांडो, छत्तीसगढ़ पुलिस और डीआरजी ने संयुक्त अभियान चलाकर एक करोड़ रुपये के इनामी सीसीएम मोडेम बालकृष्ण उर्फ मनोज समेत 10 कुख्यात नक्सलियों को मार गिराया है। समय रहते बचे-खुचे नक्सली भी आत्मसमर्पण कर दें। आगामी 31 मार्च से पहले लाल आतंक का समूल नाश निश्चित है।’’

पुलिस के मुताबिक इस मुठभेड़ के साथ, इस साल अब तक छत्तीसगढ़ में अलग-अलग मुठभेड़ों में 241 नक्सली मारे गए हैं। इनमें से 212 सात जिले वाले बस्तर संभाग में मारे गए हैं, जबकि 27 रायपुर संभाग के गरियाबंद जिले में मारे गए। दुर्ग संभाग के मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिले में दो अन्य नक्सली मारे गए।

गरियाबंद जिले में मारे गए नक्सलियों में माओवादियों की केंद्रीय समिति और उड़ीसा राज्य समिति का सदस्य चलपथी उर्फ जयराम भी शामिल था। इसी साल जनवरी में, गरियाबंद के मैनपुर इलाके में सुरक्षाबलों के साथ मुठभेड़ में 16 नक्सली मारे गए थे। पिछले साल, छत्तीसगढ़ में अलग-अलग मुठभेड़ों में सुरक्षाबलों ने 219 नक्सलियों को ढेर कर दिया था।

Web Title: 10 notorious Naxalites killed CCM Modem Balkrishna alias Manoj reward Rs 1 crore head big success security forces in Gariaband Amit Shah wrote on X