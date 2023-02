Grammy Awards 2023: 3 ग्रैमी जीतने वाले एकमात्र भारतीय बने रिकी केज, तीसरी जीत के साथ रचा इतिहास

Highlights अपना तीसरा ग्रैमी जीतने के बाद रिकी केज ने 3 ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय बनकर भारत में इतिहास रच दिया है। परिणाम 6 फरवरी को अमेरिका के लॉस एंजिल्स में Crypto.com क्षेत्र में आयोजित लाइव समारोह में घोषित किया गया था। रिकी केज ने अपने विश्व स्तर पर प्रशंसित एल्बम डिवाइन टाइड्स के लिए 65वें वार्षिक ग्रैमी पुरस्कारों में तीसरा ग्रैमी® पुरस्कार जीता है।

लॉस एंजेलिस: भारतीय संगीतकार रिकी केज ने रॉक-लीजेंड स्टीवर्ट कोपलैंड के साथ अपने विश्व स्तर पर प्रशंसित एल्बम डिवाइन टाइड्स के लिए 65वें वार्षिक ग्रैमी अवार्ड्स में अपना तीसरा ग्रैमी पुरस्कार जीता। अपना तीसरा ग्रैमी जीतने के बाद रिकी केज ने 3 ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय बनकर भारत में इतिहास रच दिया है।

Congrats Best Immersive Audio Album winner - 'Divine Tides' Eric Schilling, immersive mix engineer; @copelandmusic , @rickykej & Herbert Waltl, immersive producers (Stewart Copeland & Ricky Kej) #GRAMMYs 🎶 WATCH NOW https://t.co/PMy5r3LaPU

रिकी को उनके एल्बम 'विंड्स ऑफ संसार' के लिए 2015 में बेस्ट न्यू एज एल्बम श्रेणी के तहत और 2022 में उनके एल्बम डिवाइन टाइड्स के लिए दो ग्रैमी पुरस्कार मिले हैं। परिणाम 6 फरवरी को अमेरिका के लॉस एंजिल्स में Crypto.com क्षेत्र में आयोजित लाइव समारोह में घोषित किया गया था। रिकी केज ने अपने विश्व स्तर पर प्रशंसित एल्बम डिवाइन टाइड्स के लिए 65वें वार्षिक ग्रैमी पुरस्कारों में तीसरा ग्रैमी® पुरस्कार जीता है।

म्यूजिक एल्बम डिवाइन टाइड्स वासुदेव कुटुम्बकम द वर्ल्ड इज वन फैमिली को श्रद्धांजलि है। एल्बम में नौ गाने और आठ संगीत वीडियो शामिल हैं। यह एल्बम भारतीय हिमालय की उत्कृष्ट सुंदरता से लेकर स्पेन के बर्फीले जंगलों तक के बारे में है। एल्बम ने 2022 में ग्रैमी अवार्ड सहित दुनिया भर के विभिन्न समारोहों में कई पुरस्कार जीते हैं।

Indian music composer Ricky Kej bags 3rd Grammy award



"Just won my 3rd Grammy Award. Extremely grateful, am speechless! I dedicate this Award to India", tweets Ricky Kej



(Pic credits: Ricky Kej) pic.twitter.com/qUPKKDaW4y