युवा प्रशंसक ने सेलिब्रिटी ट्रेंड को फॉलो करने के लिए बालों पर किया कलर, अब किडनी खराब होने से पीड़ित, सोशल मीडिया पर आया रिएक्शन

नई दिल्ली: चीन के हेनान की एक 20 वर्षीय लड़की को अपनी पसंदीदा हस्ती की नकल करने के लिए हर महीने अपने बालों को रंगने के बाद गुर्दे की बीमारी हो गई। हुआ नाम की लड़की में लक्षण दिखने लगे। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, उसके पैरों पर दाने, जोड़ों में दर्द और पेट में दर्द था।

झेंगझोऊ पीपुल्स हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने उसके गुर्दे में सूजन का निदान किया। डॉ. ताओ चेनयांग के अनुसार, हुआ लगभग हर महीने अपने बालों को रंगती थी, जब भी उसके आदर्श का रंग बदलता था।

रसायनों के बार-बार संपर्क में आने से उसके शरीर में विषाक्त पदार्थ जमा हो गए। डॉ. ताओ ने बताया कि हेयर डाई में सीसा और पारा जैसे हानिकारक तत्व होते हैं, जो किडनी और फेफड़ों को नुकसान पहुँचा सकते हैं और कैंसर का खतरा बढ़ा सकते हैं।

कौन है वह सेलिब्रिटी?

जिस सेलिब्रिटी की हुआ प्रशंसक हैं, उसकी पहचान उजागर नहीं की गई है। हालाँकि, कई दक्षिण एशियाई सेलिब्रिटी नियमित रूप से अपने बालों का रंग बदलते रहते हैं। उनमें से एक हैं जू मेंगजी, जिन्हें रेनबो जू के नाम से भी जाना जाता है। इस चीनी गायिका और अभिनेत्री ने सबसे पहले 2015 में गर्ल्स ग्रुप लेडी बीज़ की सदस्य के रूप में सुर्खियाँ बटोरीं।

बाद में, उन्होंने लोकप्रिय ग्रुप रॉकेट गर्ल्स 101 की सदस्य के रूप में प्रमुखता हासिल की। समूह के विघटन के बाद, उन्होंने एक अभिनेत्री और गायिका दोनों के रूप में अपना एकल करियर बनाने पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने 2024 में अपना पहला एल्बम रिलीज़ किया। उनके अभिनय करियर की शुरुआत तब हुई जब उन्होंने 2021 के युवा नाटक "अवर सीक्रेट" में डिंग जियान की भूमिका निभाई।

सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया

हुआ के मामले ने के-पॉप सितारों द्वारा बार-बार बालों का रंग बदलने को लेकर ऑनलाइन बहस छेड़ दी है। कई प्रशंसकों के अनुसार, बालों का रंग किसी भी आदर्श की छवि के लिए बेहद ज़रूरी होता है। साथ ही, लोगों ने ऐसे चलन को अपनाने की कड़ी आलोचना भी की है।

एससीएमपी ने एक उपयोगकर्ता के हवाले से कहा, "कोई भी सितारा अपनी सेहत की कीमत पर पीछा करने लायक नहीं है।" एक अन्य यूज़र ने लिखा, "अगर उसने किसी स्टार की नकल करने के लिए अपने बाल रंगे हैं, तो शायद ब्लीच और डाई का इस्तेमाल किया है, जो सिर्फ़ बाल रंगने से कहीं ज़्यादा नुकसानदेह है।"

एक अन्य यूज़र ने लिखा, "बेवकूफ़ लड़की। तुम्हारे आदर्श ने तो बस अपने बालों पर एक-दो रंग छिड़क लिए। यह हेयर डाई जितना नुकसानदेह नहीं था।"

