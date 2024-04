Ambedkar Nagar Wedding Ceremony: शादी में 'चाऊमीन-बर्गर', खाना पड़ा महंगा, अस्पताल में भर्ती कराए गए 70 लोग

Highlights शादी समारोह में फास्ट फूड खाकर बीमार हुए 70 लोग अस्पताल में इलाज के लिए कराया गया भर्ती उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में था शादी समारोह

Ambedkar Nagar Wedding Ceremony: शादी में चाऊमीन-बर्गर खाने से लोगों की तबियत ऐसी बिगड़ी कि उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। ताजा मामला, उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर से आया है। यहां पर एक शादी समारोह चल रहा था। यहां पर पहुंचे लोगों ने जैसे ही फास्ट फूड कॉर्नर पर चाऊमीन-बर्गर सहित अन्य व्यंजन खाए उनकी तबियब बिगड़ने लगी। इधर, लोगों की तबियत बिगड़ते देख मौके पर अफरातफरी का माहौल बन गया। जैसे तैसे लोगों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल इलाज करा रहे लोगों की वीडियो भी सामने आई है।

इस मामले में संयुक्त जिला चिकित्सालय अंबेडकर नगर के अधीक्षक महात्मा ज्योतिबा फुले ने बताया कि लगभग 70 मामले आए हैं, सभी की हालत स्थिर है। लोगों का कहना है कि शादी समारोह में खाना खाने के बाद वे बीमार पड़ गए, इसलिए संभवत ऐसा हो सकता है। फूड प्वाइजनिंग हो गई है। सब कुछ नियंत्रण में है। वे सभी अभी अस्पताल में भर्ती हैं।

#WATCH | Superintendent Mahatma Jyotiba Phule, Joint District Hospital Ambedkar Nagar says, "...Around 70 cases have come, everyone is in a stable condition. People have said that they fell sick after having food at the wedding function, so most probably, it could be food… pic.twitter.com/oK7M6hyVVK