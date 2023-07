Tele-Manas Helpline: अक्टूबर 2022 में टेली मानस हेल्पलाइन की शुरुआत, 200000 से अधिक कॉल, जानें कैसे ले सकते हैं इसका फायदा, क्या है टोल फ्री नंबर

Highlights केवल तीन महीनों में कॉल की संख्या दोगुनी हो गई है। वर्तमान में 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 42 सक्रिय टेली मानस सेल हैं। सेवा प्रतिदिन 20 विभिन्न भाषाओं में 1,300 से अधिक कॉल संभालती है।

Tele-Manas Helpline: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत टेली-मानस हेल्पलाइन को अक्टूबर 2022 में लॉन्च होने के बाद से 200,000 से अधिक कॉल प्राप्त हुई हैं। केवल तीन महीनों में कॉल की संख्या दोगुनी हो गई है।

वर्तमान में 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 42 सक्रिय टेली मानस सेल हैं। यह सेवा प्रतिदिन 20 विभिन्न भाषाओं में 1,300 से अधिक कॉल संभालती है। लगभग 7000 कॉलों पर कार्रवाई शुरू की है और विशेष देखभाल की आवश्यकता वाले कॉलर्स को जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (डीएमएचपी) और अन्य स्थानीय स्वास्थ्य सुविधाओं जैसी प्रासंगिक सेवाओं से सफलतापूर्वक जोड़ा है।

Together For Good Mental Health!



2,00,000 calls received on the Tele MANAS Helpline since its launch in October 2022.



Leveraging the power of technology, PM @NarendraModi Ji's Govt is providing access to quality & affordable mental healthcare for all. pic.twitter.com/N3kU6oJZeb