स्पॉटिफाई पर शीली दवाओं की बिक्री को बढ़ावा देने वाले कई नकली पॉडकास्ट होस्ट करने का आरोप

नई दिल्ली: स्पॉटिफाई पर ज़ैनक्स, ऑक्सीकोडोन और ट्रामाडोल जैसी नशीली दवाओं की बिक्री को बढ़ावा देने वाले कई नकली पॉडकास्ट होस्ट करने का आरोप लगाया गया है। CNN की एक रिपोर्ट के अनुसार, "माई एडरल स्टोर" या "Xtrapharma.com" जैसे शीर्षक वाले पॉडकास्ट, जिनके एपिसोड का शीर्षक "ऑर्डर कोडीन ऑनलाइन सेफ फ़ार्मेसी लुइसियाना" या "ऑर्डर ज़ैनक्स 2 मिलीग्राम ऑनलाइन बिग डील ऑन क्रिसमस सीज़न" है, के साथ थर्ड-पार्टी वेबसाइट के लिंक का इस्तेमाल दवाओं को बेचने के लिए किया जा रहा था।

Spotify के ऑटो-डिटेक्शन सिस्टम ने इन फर्जी पॉडकास्ट को हटाने के लिए चिह्नित नहीं किया, जबकि श्रोताओं को उन तक अप्रतिबंधित पहुंच थी। लाखों किशोर प्रतिदिन Spotify का उपयोग करते हैं, इसलिए यह खुलासा स्वीडिश संगीत प्लेटफ़ॉर्म के लिए कानूनी परेशानी पैदा कर सकता है।

इससे पहले, एक बिजनेस इनसाइडर रिपोर्ट ने दावा किया था कि Spotify ने ओपिओइड और अन्य दवाओं की बिक्री का विज्ञापन करने वाले 200 पॉडकास्ट हटा दिए थे, लेकिन सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं ने तुरंत इशारा किया कि ड्रग्स अभी भी बेचे जा रहे हैं।

लॉरेन बालिक, जो टेक कंपनी के शेयरों के बारे में एक ब्लॉग चलाती हैं, ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर लिखा, "यह आश्चर्यजनक है कि स्पॉटिफाई के माध्यम से कितनी अवैध दवा वितरण होता है। ओपियोइड्स, बेंज़ोस, एम्फ़ैटेमिन्स, आप इसे नाम दें।"

उन्होंने कहा, "सीईओ डैनियल एक @eldsjal: यह अस्वीकार्य है और 100% हल करने योग्य है यदि आपकी "एमएल" और "एआई" क्षमताएं वास्तव में मौजूद हैं, या आप बस सो रहे हैं?"

