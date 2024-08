कोलकाता RG कर मेडिकल कॉलेज के बाद हैदराबाद में जूनियर डॉक्टर पर मरीज ने किया हमला, वीडियो

Highlights आरजी मेडिकल कॉलेज घटना के बाद हैदराबाद में डॉक्टर पर हमला मरीज ने डॉक्टर का बाल पकड़कर घसीटा यह पूरी घटना अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है

नई दिल्ली: आरजी कर मेडिकल कॉलेज में हुए रेप और मर्डर मामले के बाद देश भर में डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए विरोध प्रदर्शन जारी है। इसके साथ जूनियर डॉक्टरों ने अपनी योजना के बारे में बताया कि इससे आने वाले दिनों में सभी को सुरक्षित रखा जा सके। ऐसे में एक मामला सामने आया है, जिसमें आंध्र प्रदेश के तिरुपति के अस्पताल में मरीज ने जूनियर डॉक्टर पर हमला कर दिया है। यह वारदात श्री वेंकटेश्वर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (एसवीआईएमएस) में हुई, ये घटना अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई।

सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि हमलावर डॉक्टर को बालों से पकड़ता है और उसके सिर को अस्पताल के बिस्तर के स्टील फ्रेम पर पटक देता है। वार्ड के अन्य डॉक्टर तुरंत अपने सहयोगी के बचाव में आते हैं और हमलावर पर काबू पा लेते हैं। तिरुपति के एसवीआईएमएस के आपातकालीन चिकित्सा विभाग में जूनियर डॉक्टर पर हमला किया गया।

एसवीआईएमएस के निदेशक सह कुलपति डॉ. आरवी कुमार को लिखे पत्र में इंटर्न ने कहा कि वह शनिवार को आपातकालीन चिकित्सा विभाग में ड्यूटी पर थी। उन्होंने लिखते हुए बताया, ''मुझ पर एक मरीज बंगारू राजू ने हमला किया है, जो पीछे से मेरे पास आया, मेरे बाल खींचे और जबरदस्ती मेरे सिर को खाट की स्टील की रॉड से पीटना शुरू कर दिया।'' उन्होंने आगे कहा कि वहां कोई सुरक्षाकर्मी मौजूद नहीं था।

