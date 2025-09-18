जीवन भर सेक्स नहीं?, वैज्ञानिकों ने कहा- कुछ वयस्क कभी सेक्स क्यों नहीं करना चाहते?

Highlights जिन व्यक्तियों ने कभी यौन संबंध नहीं बनाए थे, वे अधिक शिक्षित थे और धूम्रपान या शराब पीने की संभावना कम थी। यौन रूप से सक्रिय साथियों की तुलना में अकेलेपन, नाखुशी और घबराहट के उच्च स्तर की भी सूचना दी।

नई दिल्लीः सेक्स के बिना जीवन कैसा। सेक्स रहित जीवन। जी हां, एक नया शोध आया है और कई अहम खुलासे हुए हैं। इंसान की जीवन में सबसे अधिक किसी चीज में दिलचस्पी देखी जाती हैं तो वह सेक्स ही है। लोग हर जगह सेक्स के चर्चा के बिना नहीं रहे सकते हैं। कई ऐसे लोग हैं, जिन्हें सेक्स को लेकर कोई दिलचस्पी नहीं होती। मगर दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं, जिन्हें कामेच्छा या यौनेच्छा महसूस नहीं होती है। 4,00,000 लोगों पर सेक्स शोध किया गया। उन परिपक्व वयस्कों के बीच अंतर को समझा जा सके जो सेक्स करते हैं और जिन्होंने कभी सेक्स नहीं किया।

जर्नल प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज (PNAS) में प्रकाशित इस अध्ययन ने आजीवन सेक्सहीनता से जुड़े जटिल सामाजिक, जैविक और पर्यावरणीय कारकों पर प्रकाश डाला है। अपनी तरह के सबसे बड़े डेटासेट में खुलासा किया गया। शोध में 4,00,000 से अधिक ब्रिटिश वयस्कों और 13,500 आस्ट्रेलियाई लोगों की प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण किया गया।

ताकि यह समझा जा सके कि कुछ लोग कभी यौन गतिविधि में शामिल क्यों नहीं होते हैं। निष्कर्ष बताते हैं कि जहां यौन साझेदारी मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक कल्याण और यहाँ तक कि विकासवादी सफलता में केंद्रीय भूमिका निभाती है, वहीं वयस्कों का एक छोटा लेकिन उल्लेखनीय हिस्सा कभी यौन संबंध न बनाने की बात कहता है।

ब्रिटेन के नमूने में लगभग 1% प्रतिभागियों यानी लगभग 4,000 लोगों ने खुद को आजीवन यौन-विहीन बताया है।औसतन, जिन व्यक्तियों ने कभी यौन संबंध नहीं बनाए थे, वे अधिक शिक्षित थे और धूम्रपान या शराब पीने की संभावना कम थी।

हालाँकि, उन्होंने यौन रूप से सक्रिय साथियों की तुलना में अकेलेपन, नाखुशी और घबराहट के उच्च स्तर की भी सूचना दी। पुरुषों के लिए, ऊपरी शरीर की ताकत जैसे शारीरिक लक्षण महिलाओं की तुलना में यौन-विहीनता से अधिक निकटता से जुड़े हुए दिखाई दिए।

लिंगविहीन पुरुषों के उन क्षेत्रों में रहने की संभावना ज़्यादा थी, जहाँ महिलाएँ कम थीं, जो जनसांख्यिकीय असंतुलन का संकेत देता है। व्यापक रूप से, जिन क्षेत्रों में आय में असमानता ज़्यादा थी, वहाँ लिंगविहीनता की दर ज़्यादा देखी गई। अध्ययन में आनुवंशिक प्रभाव भी पाए गए, जिनमें सामान्य आनुवंशिक रूपांतर व्यक्तियों के बीच लैंगिकताहीनता में 14-17% भिन्नता के लिए ज़िम्मेदार थे।

ये आनुवंशिक कारक पुरुषों और महिलाओं के बीच आंशिक रूप से ओवरलैप हुए, जो सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभावों के साथ-साथ एक साझा जैविक आधार की ओर इशारा करते हैं। लेखकों का तर्क है कि यौन संबंधों की अनुपस्थिति को एक व्यक्तिगत मामले से कहीं अधिक के रूप में देखा जाना चाहिए, यह मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक कल्याण और यहाँ तक कि विकासवादी फिटनेस पर भी प्रभाव डालता है।

शोधकर्ताओं ने कहा, "यौन साझेदारी मानव स्वास्थ्य और खुशी से गहराई से जुड़ी हुई है, और हमारे निष्कर्ष बताते हैं कि शिक्षा से लेकर असमानता तक, कितने कारक अंतरंग जीवन को आकार दे सकते हैं।" लैंगिकताहीनता के सामाजिक और जैविक आयामों पर प्रकाश डालकर, यह अध्ययन मानव अंतरंगता, समाज में इसकी भूमिका और मानसिक एवं शारीरिक कल्याण पर इसके दीर्घकालिक प्रभाव की खोज के लिए नई दिशाएँ खोलता है।

