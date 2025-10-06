वैज्ञानिकों की अहम खोज: नया ब्लड टेस्ट सिर और गर्दन के कैंसर का 10 साल पहले लगा सकता है पता

नई दिल्ली: वैज्ञानिकों ने एक नया रक्त परीक्षण विकसित किया है जो लक्षण प्रकट होने से 10 साल पहले तक सिर और गर्दन के कैंसर की पहचान करने में मदद कर सकता है। हार्वर्ड से संबद्ध मास जनरल ब्रिघम के शोधकर्ताओं ने अपने निष्कर्ष नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट के जर्नल में प्रकाशित किए हैं, जिसमें बताया गया है कि कैंसर का जल्द पता लगने से मरीजों को उपचार में अधिक सफलता मिल सकती है और उन्हें कम गहन उपचार की आवश्यकता हो सकती है।

अध्ययन से पता चला है कि अमेरिका में सिर और गर्दन के कैंसर के अनुमानित 70 प्रतिशत मामलों के लिए ह्यूमन पेपिलोमावायरस (एचपीवी) जिम्मेदार है, जिससे यह इस वायरस से होने वाला सबसे आम कैंसर बन गया है। इसके बावजूद, एचपीवी से जुड़े सिर और गर्दन के कैंसर के लिए कोई स्क्रीनिंग टेस्ट उपलब्ध नहीं है। इस समस्या का समाधान करने के लिए, शोधकर्ताओं ने एचपीवी-डीपसीक नामक एक नया लिक्विड बायोप्सी टेस्ट विकसित किया है, जो लक्षणों के प्रकट होने से पहले ही एचपीवी से संबंधित सिर और गर्दन के कैंसर का पता लगा सकता है।

हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में ओटोलैरिंगोलॉजी-हेड एंड नेक सर्जरी के सहायक प्रोफेसर और अध्ययन के प्रमुख लेखक डैनियल एल. फेडेन ने कहा, "हमारा अध्ययन पहली बार दर्शाता है कि हम बिना लक्षण वाले व्यक्तियों में एचपीवी से जुड़े कैंसर का सटीक पता लगा सकते हैं, इससे कई साल पहले कि उन्हें कैंसर का पता चले।"

उन्होंने कहा, "जब तक मरीज़ कैंसर के लक्षणों के साथ हमारे क्लीनिक में आते हैं, तब तक उन्हें ऐसे उपचारों की आवश्यकता होती है जिनके गंभीर, जीवन भर के दुष्प्रभाव होते हैं। हमें उम्मीद है कि एचपीवी-डीपसीक जैसे उपकरण हमें इन कैंसरों का उनके शुरुआती चरणों में ही पता लगाने में मदद करेंगे, जिससे अंततः मरीज़ों के परिणामों और जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो सकता है।"

अध्ययन पद्धति

अध्ययन के लिए, शोधकर्ताओं ने 56 नमूनों का परीक्षण किया: 28 ऐसे व्यक्तियों के जिन्हें वर्षों बाद कैंसर हुआ, और 28 स्वस्थ नियंत्रण समूहों के। इस नए परीक्षण ने उन रोगियों के 28 रक्त नमूनों में से 22 में एचपीवी ट्यूमर डीएनए का पता लगाने में कामयाबी हासिल की, जिन्हें बाद में कैंसर हुआ, जबकि सभी 28 नियंत्रण नमूनों का परीक्षण नकारात्मक आया, जो दर्शाता है कि यह परीक्षण अत्यधिक विशिष्ट है।

रक्त के नमूनों में एचपीवी डीएनए का पता लगाने की इस परीक्षण की क्षमता, रोगी के निदान के समय के करीब एकत्र किए गए नमूनों में अधिक थी। सबसे पहला सकारात्मक परिणाम उस रक्त नमूने में पाया गया जो निदान से 7.8 वर्ष पहले लिया गया था।

इसके बाद शोधकर्ताओं ने परीक्षण की दक्षता में सुधार के लिए मशीन लर्निंग मॉडल का उपयोग किया, जिससे 28 में से 27 कैंसर मामलों की सटीक पहचान करने में मदद मिली, जिनमें निदान से 10 वर्ष पहले तक एकत्र किए गए नमूने भी शामिल थे।

