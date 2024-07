National Doctor’s Day 2024: डॉक्टर्स डे की शुभकामनाएं, पीएम मोदी ने कहा-नायकों के अविश्वसनीय समर्पण और करुणा का सम्मान करने का दिन

Highlights National Doctor’s Day 2024: जयंती और पुण्यतिथि दोनों एक जुलाई को आती है। National Doctor’s Day 2024: सबसे चुनौतीपूर्ण जटिलताओं को पार कर सकते हैं। National Doctor’s Day 2024: खातिर पूरी तरह प्रतिबद्ध है, जिसके वह हकदार हैं।

National Doctor’s Day 2024: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोमवार को चिकित्सक दिवस पर चिकित्सकों को बधाई दी और कहा कि उनकी सरकार देश में स्वास्थ्य ढांचे में सुधार करने तथा चिकित्सकों के लिए वह व्यापक सम्मान सुनिश्चित करने की खातिर पूरी तरह प्रतिबद्ध है, जिसके वह हकदार हैं। चिकित्सक दिवस प्रख्यात डॉक्टर और पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बिधान चंद्र राय के सम्मान में मनाया जाता है, जिनकी जयंती और पुण्यतिथि दोनों एक जुलाई को आती है। मोदी ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, "डॉक्टर्स डे की शुभकामनाएं।

Greetings on #DoctorsDay. This is a day to honour the incredible dedication and compassion of our healthcare heroes. They can navigate the most challenging complexities with remarkable skill. Our Government is fully committed to improving the health infrastructure in India and…