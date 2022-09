Monkeypox in Delhi: नाइजीरिया की 30 वर्षीय महिला मंकीपॉक्स से संक्रमित, दिल्ली में संख्या बढ़कर 9, देश भर में 14 केस

Highlights महिला को 16 सितंबर को यहां लोकनायक जयप्रकाश (एलएनजेपी) अस्पताल में भर्ती कराया गया था। दिल्ली में डेंगू के मामलों में वृद्धि दर्ज की गयी है और पिछले एक सप्ताह में 100 से अधिक लोग संक्रमित पाए गए हैं। नगर निगम की सोमवार को जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, इस महीने अकेले 17 सितंबर तक डेंगू के 152 मामले आए हैं।

Monkeypox in Delhi: दिल्ली में नाइजीरिया की 30 वर्षीय महिला मंकीपॉक्स से संक्रमित पाई गई है, जिसके साथ ही राष्ट्रीय राजधानी में संक्रमितों की संख्या बढ़कर नौ जबकि भारत में 14 हो गई है। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी।

Nigerian citizen becomes 9th patient to test positive for monkeypox in Delhi; India tally rises to 14: Officials