Manmohan Singh Demise: मनमोहन सिंह को थी ये खतरनाक बीमारी, जानिए क्या है इसके लक्षण और बचाव

Manmohan Singh Demise:भारतीय पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का 92 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने दिल्ली के एम्स में गुरुवार रात अंतिम सांस ली। उन्हें स्वास्थ्य समस्या के कारण रात के समय एम्स में भर्ती कराया गया था लेकिन डॉक्टरों ने कुछ समय बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया।

बढ़ती उम्र के साथ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी बढ़ती जाती हैं। बताया जा रहा है कि डॉ. मनमोहन सिंह को उम्र से संबंधित स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां थीं। इसके अलावा पूर्व प्रधानमंत्री होश भी खो चुके थे। इतना ही नहीं, मनमोहन सिंह सांस की बीमारी से भी पीड़ित थे।

#WATCH | Delhi: Congress Parliamentary Party Chairperson Sonia Gandhi arrives at the residence of former PM Dr Manmohan Singh pic.twitter.com/eqc5noBmTB