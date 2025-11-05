अकेले हैं? पुराने दोस्तों से जुड़ने और नये दोस्त बनाने का तरीका यहां बताया गया है

अकेलापन ऑस्ट्रेलिया में सबसे महत्वपूर्ण स्वास्थ्य समस्याओं में से एक के रूप में उभर रहा है और यह समस्या सभी आयु, पृष्ठभूमि और जीवन स्तर के लोगों को प्रभावित कर सकती है। पिछले महीने जारी दीर्घकालिक सर्वेक्षण के आंकड़ों से पता चला है कि ‘‘लगता है मेरे बहुत सारे दोस्त हैं’’ इस कथन से सहमत होने वाले आस्ट्रेलियाई लोगों की संख्या में 2010 के बाद से उल्लेखनीय गिरावट आई है। हम अपने रिश्तों की गुणवत्ता और संख्या के बारे में कैसा महसूस करते हैं, यह मायने रखता है। अकेलापन एक व्यक्तिपरक अनुभव है: यह उन सामाजिक संबंधों के बीच का अंतर है जिन्हें हम चाहते हैं और जो वास्तव में हमारे पास हैं। तो इसके बारे में हमारे द्वारा क्या किया जा सकता है? अकेलेपन की समस्या अक्सर आर्थिक और सामाजिक कारकों से और भी जटिल हो जाती है, जिसे दूर करना व्यक्ति के बस की बात नहीं होती। लेकिन यदि आपको लगता है कि हाल के वर्षों में आपके दोस्तों का दायरा कम हो गया है और यह आपको परेशान करता है, तो शायद समय आ गया है कि आप अपने नजरिए में बदलाव करें।

यहां बताया गया है कि आप क्या कर सकते हैं और यह आपके स्वास्थ्य के लिए क्यों बेहतर है। दोस्त स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करते हैं अकेलेपन और मनोवैज्ञानिक संकट के बीच गहरा संबंध है। मित्रता तनाव के प्रति मस्तिष्क की तीव्र प्रतिक्रिया को भी कम कर सकती है तथा प्रतिकूल परिस्थितियों के बाद लोगों के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करने में सहायक सिद्ध हो सकती है। वास्तव में, मित्र और सामाजिक संबंध होने से शारीरिक स्वास्थ्य लाभ भी जुड़े हैं, जैसे निम्न रक्तचाप और स्वस्थ बीएमआई। आप क्या कर सकते हैं वयस्क होने पर हमें अक्सर दोस्त बनाना बचपन की तुलना में अधिक कठिन लगता है। हम ज्यादा व्यस्त हैं। लेकिन हममें से कई लोगों को नये लोगों पर भरोसा करना मुश्किल लगता है और शायद अस्वीकार किए जाने का डर भी रहता है। बीमारी, दिव्यांगता या गतिशीलता में कमी - साथ ही वित्तीय तनाव - भी हमें सामाजिक रूप से और अधिक अलग-थलग कर सकते हैं। एक साझा समुदाय पर आधारित गतिविधियां समान रुचियों वाले लोगों से मिलने का एक बेहतरीन तरीका हो सकती हैं। आप किसी स्थानीय योग कक्षा, गायन मंडली या भाषा समूह में शामिल हो सकते हैं, या ‘टाइमलेफ्ट’ और ‘द फर्स्ट राउंड’ जैसी वेबसाइट के माध्यम से अजनबी लोगों के साथ भोजन करने का प्रयास कर सकते हैं।

अमेरिका के शोधकर्ताओं ने यह जानने की कोशिश की है कि दोस्ती करने में कितना समय लगता है और अनुमान लगाया है कि परिचित से मित्र बनने में लगभग 50 घंटे का समय लगता है। हममें से ज्यादातर लोग यह भी जानते हैं कि जब हम किसी मित्र के साथ गुणवत्तापूर्ण समय नहीं बिताते हैं, तो हम उससे संपर्क खो सकते हैं - तब भी जब हम उससे दूर नहीं हुए हों। आप अपनी दोस्ती को मजबूत करने या पुरानी दोस्ती को फिर से ताजा करने के लिए प्रतिदिन दस मिनट का समय निकालकर शुरुआत कर सकते हैं। आप अपनी दोस्ती को मजबूत करने के लिए कोई संदेश भेज सकते हैं, कोई मजेदार वीडियो साझा कर सकते हैं, कोई वॉइस मेमो भेजना या किसी को फोन कर सकते हैं। अपने जीवन के व्यक्तिगत पहलुओं को सुनना और साझा करना आपके रिश्ते को मजबूत करने में मदद कर सकता है और आप जो करते हैं उसके बारे में बात करने के बजाय यह भी बता सकते हैं कि आप कैसा महसूस करते हैं।

धीरे-धीरे शुरुआत करना और धीरे-धीरे भावनात्मक अंतरंगता विकसित करना एक अच्छा विचार है। अगर कोई आपसे कोई निजी बात साझा करता है, तो ध्यान से सुनें और अपनी परवाह दिखाने के लिए उससे सवाल पूछें। हो सकता है कि आपके साथ भी ऐसे ही अनुभव हुए हों। शोध से पता चलता है कि लोग अपने पुराने दोस्तों से संपर्क करने में आश्चर्यजनक रूप से हिचकिचाते हैं। लेकिन वे संपर्क करने की असहजता को अधिक आंकते हैं और इससे उत्पन्न होने वाली सकारात्मक भावनाओं को कम आंकते हैं - अपने और दूसरे व्यक्ति दोनों के लिए। घनिष्ठ मित्रता हालांकि महत्वपूर्ण है, लेकिन यह न भूलें कि दिन-प्रतिदिन की सामाजिक बातचीत भी हमें कम अकेलापन महसूस करने में मदद कर सकती है। अकेलापन एक सामान्य, स्वाभाविक भावना है और हमें इससे शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। लेकिन यह एक महत्वपूर्ण संदेश देता है: हमें जुड़ाव की जरूरत है।

