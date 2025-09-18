केरल में अलर्ट, 'मस्तिष्क भक्षी अमीबा' से 19 लोगों की मौत, जानें प्रकोप से जुड़ी 5 अहम बातें
By रुस्तम राणा | Updated: September 18, 2025 16:19 IST2025-09-18T16:19:59+5:302025-09-18T16:19:59+5:30
केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने कहा कि पिछले साल की तरह इस साल इस स्थिति का कोई समूह प्रकोप नहीं है, जब अमीबा ने 36 मामलों में से नौ लोगों की जान ले ली थी।
Kerala Brain-eating Amoeba News: केरल में एक दुर्लभ जलजनित ‘मस्तिष्क भक्षी अमीबा’ के कारण होने वाले संक्रमण के बाद राज्य में अलर्ट जारी कर दिया गया है, जहां पिछले साल की तुलना में संक्रमण दोगुना हो गया है। राज्य में अब तक 19 मौतें हो चुकी हैं, जिनमें अकेले सितंबर में नौ मौतें शामिल हैं।
पिछले वर्ष केरल में प्राथमिक अमीबिक मेनिंगोएन्सेफेलाइटिस के 36 संक्रमणों की सूचना मिली थी, जो नेगलेरिया फाउलेरी अमीबा के कारण होता है - जिसे "मस्तिष्क भक्षी अमीबा" यानी दिमाग खाने वाला अमीबा कहा जाता है क्योंकि यह मस्तिष्क को संक्रमित कर सकता है और मस्तिष्क के ऊतकों को नष्ट कर सकता है।
मस्तिष्क भक्षी अमीबा से जुड़ी 5 अहम बातें
1. संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए गठित सरकारी टास्क फोर्स के सदस्य डॉक्टर अल्ताफ अली ने कहा कि संख्याएँ अभी भी कम हैं, लेकिन अधिकारी "मामलों का पता लगाने और उनका इलाज करने के लिए राज्य भर में बड़े पैमाने पर जाँच कर रहे हैं।" अली ने कहा, "यह चिंताजनक है कि इस साल नए मामले राज्य भर से सामने आए हैं, जबकि पहले कुछ खास इलाकों से ही सामने आए थे।"
2. अधिकारियों ने इस वर्ष अमीबा मेनिंगोएन्सेफलाइटिस से 19 मौतें और 72 संक्रमणों की सूचना दी है, जिसमें अकेले सितंबर में नौ मौतें और 24 मामले शामिल हैं। हालांकि, केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने कहा कि पिछले साल की तरह इस साल इस स्थिति का कोई समूह प्रकोप नहीं है, जब अमीबा ने 36 मामलों में से नौ लोगों की जान ले ली थी।
3. अगर अमीबा मस्तिष्क तक पहुँच जाए, तो यह एक ऐसा संक्रमण पैदा कर सकता है जिससे 95 प्रतिशत से ज़्यादा लोग मर जाते हैं। अमेरिकी रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र (सीडीसी) के अनुसार, ये संक्रमण "बहुत दुर्लभ, लेकिन लगभग हमेशा घातक" होते हैं। अमीबा गर्म झीलों और नदियों में पनपता है और दूषित पानी के नाक में जाने से संक्रमित होता है। यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता।
4. विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने सिरदर्द, बुखार और उल्टी को लक्षणों में सूचीबद्ध किया है, जो तेजी से "दौरे, मानसिक स्थिति में बदलाव, मतिभ्रम और कोमा" में बदल जाते हैं।
5. 1962 से अब तक विश्व भर में लगभग 500 मामले सामने आये हैं, जिनमें से अधिकतर संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया में हैं।