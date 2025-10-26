Jharkhand: अस्पताल की बड़ी लापरवाही, 5 बच्चों को चढ़ाया गया संक्रमित खून; सभी हुए HIV पॉजिटिव
By अंजली चौहान | Updated: October 26, 2025 08:39 IST2025-10-26T08:37:35+5:302025-10-26T08:39:50+5:30
Jharkhand: एक डॉक्टर के अनुसार, अन्य कारक, जैसे दूषित सुइयों के संपर्क में आना, भी एचआईवी संक्रमण का कारण बन सकते हैं।
Jharkhand: झारखंड के चाईबासा शहर में चिकित्सीय लापरवाही का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। जहां अस्पताल की लापरवाही एक दो नहीं बल्कि पांच बच्चों के जीवन पर भारी पड़ गई है। दरअसल, थैलेसीमिया से पीड़ित पाँच बच्चे एचआईवी पॉजिटिव पाए गए हैं।
शनिवार सुबह चार बच्चों में एचआईवी पॉजिटिव पाया गया, जबकि एक दिन पहले, सात साल के एक बच्चे के परिवार ने आरोप लगाया था कि चाईबासा शहर के स्थानीय ब्लड बैंक ने उसे एचआईवी संक्रमित रक्त चढ़ाया था। इसके बाद, यह पता लगाने के लिए एक मेडिकल टीम का गठन किया गया कि उस बच्चे को दूषित रक्त कैसे मिला।
जब यह पाँच सदस्यीय टीम जाँच कर रही थी, तभी उसी शहर में थैलेसीमिया से पीड़ित चार और बच्चों में एचआईवी पॉजिटिव पाया गया।
अधिकारियों के अनुसार, जिस बच्चे में सबसे पहले एचआईवी पॉजिटिव पाया गया था, उसे ब्लड बैंक आने के बाद से लगभग 25 यूनिट रक्त चढ़ाया जा चुका है। हालाँकि, पीटीआई ने ज़िला सिविल सर्जन डॉ. सुशांतो माझी के हवाले से बताया कि बच्चे का एचआईवी टेस्ट एक हफ़्ते पहले ही पॉजिटिव आया था। उन्होंने यह भी कहा कि दूषित सुइयों के संपर्क में आने जैसे अन्य कारक भी एचआईवी संक्रमण का कारण बन सकते हैं।
घटना की जाँच के लिए गठित पाँच सदस्यीय टीम का नेतृत्व झारखंड के स्वास्थ्य सेवा निदेशक डॉ. दिनेश कुमार कर रहे थे। टीम ने सदर अस्पताल के ब्लड बैंक और बाल चिकित्सा गहन चिकित्सा इकाई (पीआईयू) वार्ड का निरीक्षण किया। उन्होंने उपचाराधीन बच्चों से भी कुछ जानकारी एकत्र की।
कुमार के अनुसार, प्रारंभिक जाँच से पता चलता है कि एक थैलेसीमिया रोगी को दूषित रक्त चढ़ाया गया था।
रिपोर्ट में उनके हवाले से कहा गया है, "प्रारंभिक जाँच से संकेत मिलता है कि एक थैलेसीमिया रोगी को दूषित रक्त चढ़ाया गया था। जाँच के दौरान ब्लड बैंक में कुछ विसंगतियाँ पाई गईं और संबंधित अधिकारियों को उन्हें दूर करने के निर्देश दिए गए हैं।"
वर्तमान में, झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में 515 एचआईवी पॉजिटिव मामले और 56 थैलेसीमिया रोगी हैं।
कुमार के अलावा, जाँच दल में डॉ. शिप्रा दास, डॉ. एस.एस. पासवान, डॉ. भगत, जिला सिविल सर्जन डॉ. सुशांतो माझी, डॉ. शिवचरण हंसदा और डॉ. मीनू कुमारी भी शामिल हैं।
थैलेसीमिया क्या है?
अमेरिकी रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्रों के अनुसार, थैलेसीमिया "एक वंशानुगत (अर्थात, माता-पिता से बच्चों में जीन के माध्यम से प्रेषित) रक्त विकार है जो तब होता है जब शरीर हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन का पर्याप्त उत्पादन नहीं कर पाता, जो लाल रक्त कोशिकाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब पर्याप्त हीमोग्लोबिन नहीं होता है, तो शरीर की लाल रक्त कोशिकाएं ठीक से काम नहीं करती हैं और उनका जीवनकाल कम होता है, इसलिए रक्तप्रवाह में कम स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाएं प्रवाहित होती हैं।"
थैलेसीमिया के कुछ रोगियों को नियमित रूप से रक्त आधान करवाना पड़ता है।