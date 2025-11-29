Highlights अब सर्दियों के प्रदूषण में एक प्रमुख योगदानकर्ता बन गई है। चिकित्सा विशेषज्ञों और निवासियों में समान रूप से चिंता बढ़ रही है। अस्पताल में भर्ती होने के लगातार डर से जूझते रहते हैं।

जम्मूः कश्मीर में सर्दी शुरू होती है, आने वाली कठोर सर्दी के लिए लकड़ी का कोयला तैयार करने के लिए बगीचों में कटी हुई शाखाओं और पत्तियों के ढेर में आग लगा दी जाती है। हालांकि, इन आग की चमक के पीछे एक तेजी से दिखाई देने वाला संकट है: घना, लंबे समय तक रहने वाला धुआं जो घरों और फेफड़ों में घुस जाता है, जो नाजुक श्वसन स्वास्थ्य वाले लोगों के लिए मौसम को एक दुःस्वप्न में बदल देता है। कस्बों और गांवों में, हवा में भारी भूरा धुंआ मंडरा रहा है, जिससे एक कंबल बन गया है जो आंखों में जलन पैदा करता है, गले में चुभन पैदा करता है और कई लोगों के लिए सांस लेने की उनकी क्षमता को बंद कर देता है। जो चीज एक समय गर्माहट की आवश्यकता थी, वह अब सर्दियों के प्रदूषण में एक प्रमुख योगदानकर्ता बन गई है।

जिससे चिकित्सा विशेषज्ञों और निवासियों में समान रूप से चिंता बढ़ रही है। कश्मीर के फल उगाने वाले क्षेत्र विशेष रूप से प्रभावित हैं, जहां बड़े पैमाने पर बगीचे के कचरे को जलाने से सैकड़ों रोगियों के लिए श्वसन संकट की शुरुआत होती है। शोपियां के सीओपीडी मरीज मोहम्मद अकबर गनाई कहते थे कि जब भी धुआं मेरे घर में प्रवेश करता है तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि मेरी छाती कस रही है।

पिछले कुछ हफ़्तों से चीजें असहनीय हो गई हैं। जब तक हवा फिर से सांस लेने लायक नहीं हो जाती, मुझे जम्मू जाना पड़ सकता है। गनी का संघर्ष घाटी में अनगिनत अन्य लोगों के अनुभव को दर्शाता है जो सर्दी के महीनों में सांस फूलने, लगातार खांसी और अस्पताल में भर्ती होने के लगातार डर से जूझते रहते हैं।

स्वास्थ्य पेशेवरों का कहना है कि ठंड के मौसम और मौसमी बायोमास जलने का संयोजन कई पुराने श्वसन रोगियों को आपातकालीन कक्षों में धकेल देता है। छाती रोगों के विशेषज्ञ डा गुलाम हसन खान ने बताया कि जम्मू कश्मीर में सीओपीडी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। उनका कहना था कि सर्दियों के दौरान, आपातकालीन भर्ती में बड़ी संख्या में सीओपीडी और अस्थमा के मरीज शामिल होते हैं।

वे कहते थे कि धूम्रपान इसका सबसे बड़ा कारण बना हुआ है। उन्होंने कहा कि धूम्रपान छोड़ना सबसे प्रभावी निवारक उपाय है। हालांकि, डाक्टर ने एक चिंताजनक प्रवृत्ति की ओर इशारा किया - जिन लोगों ने कभी धूम्रपान नहीं किया उनमें भी यह बीमारी विकसित हो रही है। वे कहते थे कि खराब वायु गुणवत्ता एक प्रमुख कारक बन रही है।

कांगड़ियों के लिए बायोमास ईंधन और चारकोल से लेकर औद्योगिक उत्सर्जन और घरेलू प्रदूषकों तक, कश्मीर में प्रदूषण का स्तर चिंताजनक स्तर तक पहुंच गया है। कुछ दिनों में, हमारी वायु गुणवत्ता कई प्रमुख महानगरीय शहरों से भी बदतर हो गई है।

डाक्टरों के अनुसार, एक बार सीओपीडी शुरू हो जाए तो इसे ठीक नहीं किया जा सकता, केवल प्रबंधित किया जा सकता है। डा खान कहते थे कि जीवनशैली में बदलाव जैसे प्रदूषकों से बचना, गर्म रहना, जलयोजन बनाए रखना, नियमित व्यायाम करना और एलर्जी से दूर रहना बीमारी की प्रगति को धीमा कर सकता है।

Web Title: imd weather Poisonous air in Kashmir habit burning coal in winter sensation eyes, prickling sensation in throat and difficulty in breathing