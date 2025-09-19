वेटरनरी आपूर्ति पर फोकस: 2003 से सक्रिय मेरठ स्थित Vastal नई श्रेणियाँ जोड़ने की तैयारी में

कंपनी का कहना है कि उसका संचालन मॉडल वेटरनरी क्लीनिकों तक समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करने पर केंद्रित है, ताकि उपचार और प्रिवेंटिव केयर के लिए आवश्यक उत्पाद लगातार उपलब्ध रहें।

Highlightsकई ऑनलाइन मार्केटप्लेस और बी2बी प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग किया जा रहा है।मांग के अनुसार छोटे और बड़े-दोनों तरह के ऑर्डर पूरे किए जा सकें।

मेरठः भारत के पशु-स्वास्थ्य बाज़ार में दवाओं की उपलब्धता और अंतिम माइल सप्लाई अक्सर चुनौती बनी रहती है। इसी पर ध्यान देते हुए मेरठ स्थित Vastal Pharmaceuticals Pvt. Ltd.—जो 2003 से सक्रिय है—ने बताया है कि वह पालतू जानवरों और पशुधन की नियमित देखभाल से जुड़ी श्रेणियों में अपना पोर्टफ़ोलियो बढ़ाने की तैयारी कर रही है। कंपनी का कहना है कि उसका संचालन मॉडल वेटरनरी क्लीनिकों तक समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करने पर केंद्रित है, ताकि उपचार और प्रिवेंटिव केयर के लिए आवश्यक उत्पाद लगातार उपलब्ध रहें।

कंपनी के अनुसार, पेट-सेगमेंट में डॉक्टर-केंद्रित सप्लाई और पशुधन श्रेणी में संगठित वितरण नेटवर्क के जरिए स्टॉक योजना और अनुपालन (adherence) बेहतर होता है। ग्रामीण-शहरी गलियारे में छोटे शहरों और कस्बों तक पहुँच बढ़ाने के लिए ऑफ़लाइन चैनलों के साथ कई ऑनलाइन मार्केटप्लेस और बी2बी प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग किया जा रहा है,

जिससे मांग के अनुसार छोटे और बड़े-दोनों तरह के ऑर्डर पूरे किए जा सकें। आगामी महीनों में कंपनी लीवर सपोर्ट, कोट-केयर, कैल्शियम और न्यूरो-हेल्थ जैसी श्रेणियों में नए विकल्प जोड़ने की योजना बताती है। फ़ाउंडर-सीईओ तरुण चौधरी का कहना है, “2003 से Vastal Pharmaceuticals प्रमाणित, उच्च-गुणवत्ता वाले वेटरनरी उत्पाद उपलब्ध कराने के प्रति प्रतिबद्ध है।

और यही हमारे काम का केंद्र बना रहेगा।” यह जानकारी कंपनी द्वारा साझा विवरण पर आधारित है। संपादकीय मानकों के अनुरूप, संचालन और उत्पाद दावों का स्वतंत्र सत्यापन नियामक अभिलेखों व बाज़ार स्रोतों से किया जा सकता है।

