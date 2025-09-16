रहिए तैयार, 1000 से अधिक चिकित्सकों की भर्ती, दिल्ली में 1,139 आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनेंगे
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: September 16, 2025 11:41 IST2025-09-16T11:39:45+5:302025-09-16T11:41:10+5:30
राष्ट्रीय राजधानी में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने के लिए, 2026 तक सभी मंदिर स्थापित किए जाने हैं, और हर महीने 100 आरोग्य मंदिर शुरू करने का लक्ष्य है।
नई दिल्लीः दिल्ली सरकार अपने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों आरोग्य मंदिरों को मजबूत बनाने के लिए 1,000 से अधिक चिकित्सकों की भर्ती करेगी। स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी के अनुसार, भर्ती प्रक्रिया राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के दिशानिर्देशों के अनुसार होगी और नियुक्ति पूरी तरह से संविदा के आधार पर की जाएगी। उन्होंने कहा कि चयनित उम्मीदवारों का साक्षात्कार लिया जाएगा और जरूरत पड़ने पर कौशल परीक्षण भी होगा। आरोग्य मंदिर पहल का उद्देश्य आयुष्मान भारत योजना के तहत एकीकृत स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है।
अधिकारी ने बताया, “राष्ट्रीय राजधानी में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने के लिए, 2026 तक सभी मंदिर स्थापित किए जाने हैं, और हर महीने 100 आरोग्य मंदिर शुरू करने का लक्ष्य है।” दिल्ली की मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री रेखा गुप्ता ने अपने बजट भाषण में घोषणा की थी कि दिल्ली में 1,139 आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किए जाएंगे।
इस बीच, सरकार एकीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए मोहल्ला क्लीनिक को आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में बदलने की योजना बना रही है, लेकिन कुछ चिकित्सकों ने चिंता जताई है कि इससे उनकी नौकरियां प्रभावित हो सकती हैं।
गुप्ता ने मोहल्ला क्लीनिक के कर्मचारियों को आश्वासन दिया है कि उनकी नौकरियां खत्म नहीं होंगी। उन्होंने पहले यह भी कहा था कि दिल्ली सरकार द्वारा शुरू किए जा रहे नए स्वास्थ्य सेवा ढांचे के तहत मौजूदा कर्मचारियों को प्राथमिकता दी जाएगी।