कोरोना के खिलाफ लड़ाई में देश को मिली एक और सफलता, भारत में पहली ओमिक्रॉन-स्पेसिफिक बूस्टर वैक्सीन लॉन्च

नई दिल्ली: कोरोना महामारी के खिलाफ देश को एक और सफलता मिली है और हथियार के रूप में उपलब्ध वैक्सीन के साथ एक नई वैक्सीन भी शामिल हो गई है।

केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने शनिवार को कोविड के लिए ओमिक्रॉन-विशिष्ट एमआरएनए-आधारित बूस्टर वैक्सीन लॉन्च की। केंद्रीय मंत्री ने जेनोवा की ओर से स्वदेशी प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बनाई गई स्पेसिफिक बूस्टर वैक्सीन जेमकोवैक-ओएम को लॉन्च किया गया है।

साइन्स एंव टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री की ओर से एक बयान में कहा गया है कि जेमकोवैक-ओएम भारत का पहला mRNA वैक्सीन है, जिसे जेनोवा द्वारा स्वदेशी प्लेटफ़ॉर्म तकनीक का उपयोग करके विकसित किया गया है, जिसमें जैव प्रौद्योगिकी विभाग (DBT) और जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद (BIRAC) की फंडिंग सहायता है।

Science and Technology Minister @DrJitendraSingh launches mRNA-based Covid Booster Vaccine - GEMCOVAC-OM in New Delhi.



The vaccine is the first booster #COVID19 vaccine developed in India against the highly transmissible Omicron variant.



