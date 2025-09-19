Shardiya Navratri 2025: इस नवरात्रि साड़ी लुक के लिए तान्या मित्तल से लें इंस्पिरेशन, तारीफ करते नहीं थकेंगे लोग

Shardiya Navratri 2025:शारदीय नवरात्रि का पर्व 2025 में सोमवार, 22 सितंबर से शुरू होकर बुधवार, 1 अक्टूबर तक चलेगा। इस वर्ष कुछ खास योग के कारण नवरात्रि 9 की बजाय 10 दिनों की होगी। नवरात्रि का पर्व मां दुर्गा की शक्ति और उनके नौ रूपों की उपासना का समय है। ऐसे में त्योहार के मौसम में नए कपड़े पहनना और खुदको सजाना भारतीय परंपरा का खास हिस्सा है। फैशन की दुनिया में हर समय नया-नया फैशन ट्रेंड आता है और ट्रेंड के हिसाब से खुद को तैयार करना बहुत जरूरी है।

इस साल बिग बॉस 19 की नई सनसनी, तान्या मित्तल ने अपनी साड़ी लुक से जलवा बिखेरा है। उनकी साड़ियाँ पारंपरिक शान और आधुनिक ग्लैमर का एक बेहतरीन मिश्रण हैं, जो किसी भी महिला के लिए प्रेरणा का एक नया स्रोत हैं जो एक अलग पहचान बनाना चाहती हैं।

तान्या मित्तल इंस्पायर साड़ियां जो नवरात्रि लुक को करेंगी पूरा

1- तान्या मित्तल की गुलाबी शिफॉन साड़ी डिज़ाइन

जो लोग सादगी पसंद करते हैं, उनके लिए तान्या की गुलाबी शिफॉन साड़ी ज़रूर आपकी पसंद में होनी चाहिए। उन्होंने गहरे वी-नेक ब्लाउज़ के साथ अपने लुक को और भी निखारा और साथ ही साथ छोटे ड्रॉप इयररिंग्स भी पहने।

यह आधुनिक और उत्सवी माहौल प्रदान करता है।

2- तान्या मित्तल की बैंगनी जॉर्जेट साड़ी डिज़ाइन

दिवा की बैंगनी जॉर्जेट साड़ी और एक आकर्षक चौकोर गले वाला ब्लाउज़ एक आधुनिक विकल्प है। उन्होंने अपने लुक को कुंदन जड़ित चोकर सेट के साथ और भी निखारा। यह साड़ी डिज़ाइन इस त्यौहार के मौके पर शान से पहनने के लिए एकदम सही है।

3- तान्या मित्तल की सादी पीली साड़ी डिज़ाइन

तान्या की अलमारी से सादी पीली साड़ी डिज़ाइन अपनाएँ। उन्होंने अपने लुक को एक कंट्रास्टिंग हरे रंग के नेकलेस के साथ पेयर किया और लुक को निखारने के लिए ग्लोई मेकअप का विकल्प चुना। यह प्रभावशाली और सुरुचिपूर्ण लुक दिन के समारोहों के लिए एकदम सही है।

4- तान्या मित्तल की नीली सिल्क साड़ी डिज़ाइन

पारंपरिक लुक में चार चाँद लगाने के लिए, दिवा की अलमारी से गहरे गले वाले ब्लाउज़ के साथ एक आधुनिक नीली सिल्क साड़ी डिज़ाइन चुनें। उन्होंने अपने लुक को साइड-पार्टेड वेव्स के साथ पेयर किया। उत्सवों के लिए इस पोशाक को फिर से अपनाएँ।

5- तान्या मित्तल ग्रीन सिल्क साड़ी डिज़ाइन

यू-नेक ब्लाउज़ के साथ आकर्षक प्लेन ग्रीन सिल्क साड़ी, बस यही आपके वॉर्डरोब में शामिल करने लायक है। आप तान्या की तरह बीची वेव्स और मिनिमल मेकअप के साथ अपने लुक को और भी बेहतर बना सकती हैं।

