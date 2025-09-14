Shardiya Navratri 2025: सिर्फ इन ज्वेलरी से अपने लुक को बनाए परफेक्ट, गरबा नाइट में देखते रह जाएंगे लोग

Highlights ऑक्सीडाइज़्ड कमरबंद आपके गरबा लुक को पूरा करते हैं और आपकी कमर को हाइलाइट करते हैं। ऐसी ज्वेलरी चुनें जिसे आप एक से ज़्यादा तरीकों से पहन सकें, जैसे कि एक नेकलेस जिसे आप कमरबंद के रूप में भी इस्तेमाल कर सकें। ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी पर छोटे-छोटे शीशे का काम (मिरर वर्क) इसे एक खास चमक देता है। यह गरबा और फेस्टिव लुक्स के लिए बेहतरीन है।

Shardiya Navratri 2025: भारत के सबसे पवित्र त्योहारों में से एक, शारदीय नवरात्रि, देवी दुर्गा को समर्पित है। इस वर्ष, नवरात्रि 22 सितंबर 2025 से शुरू होकर 2 अक्टूबर 2025 (विजयादशमी/दशहरा) को समाप्त होगी। नवरात्रि के नौ दिन भक्ति के साथ-साथ कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है जिसमें गरबा और डंडिया नाइट समारोह सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। इस दौरान गुजरात के फेमस डांस गरबा और डंडिया का आयोजन अलग-अलग शहरों में किया जाता है। जिसमें लोग हिस्सा लेते हैं।

इस दौरान महिलाएं खूबसूरत कपड़े पहनती है और लुक को पूरा करने के लिए स्टाइल गहने पहनती है। लेकिन अगर इस बार आप सोच रही है कि क्या ट्रेंडी ज्वलेरी डिजाइन है जिसे आप पहनकर गरबा नाइट में छा जाए तो आप बिल्कुल सही जगह आई हैं।

1- मिरर वर्क ज्वेलरी

मिरर वर्क वाले आभूषण आपके गरबा लुक में चमक और ग्लैमर जोड़ते हैं।

चोकर और झुमके: मिरर वर्क वाले चोकर और झुमके गरबा नाइट्स के लिए परफेक्ट हैं, क्योंकि ये हर स्पिन के साथ रोशनी को पकड़ते हैं और आपको अलग दिखाते हैं।

बैंगल्स: मिरर वर्क वाली चूड़ियां गरबा डांस के लिए परफेक्ट हैं।

2- ऑक्सीडाइज़्ड ज्वेलरी

ऑक्सीडाइज़्ड ज्वेलरी इस साल भी नवरात्रि के लिए सबसे पसंदीदा विकल्पों में से एक है। इसकी रस्टिक और एथनिक अपील इसे गरबा और डांडिया नाइट्स के लिए एकदम सही बनाती है।

चोकर: बोल्ड और भारी ऑक्सीडाइज़्ड चोकर आपकी गरबा ड्रेस को आकर्षक लुक देंगे। आप इसे डीप-नेक ब्लाउज़ या सादी साड़ी के साथ पहन सकती हैं ताकि यह सबसे अलग दिखे।

झुमके: ऑक्सीडाइज़्ड झुमके नवरात्रि का एक अनिवार्य हिस्सा हैं। ये हल्के होते हैं और डांस के दौरान इनके बजने की आवाज़ एक खास माहौल बनाती है।

स्टैकेबल बैंगल्स : विभिन्न चौड़ाई की ऑक्सीडाइज़्ड चूड़ियों को एक साथ पहनकर आप एक कंटेम्परेरी लुक पा सकती हैं। इसमें मिरर वर्क वाली चूड़ियों को भी शामिल करें।

3- कलरफुल और बीडेड ज्वेलरी

नवरात्रि के हर दिन के लिए एक अलग रंग होता है। आप अपनी ज्वेलरी में भी इन रंगों को शामिल कर सकती हैं।

मल्टी-स्ट्रैंड नेकलेस : लाल, हरा, पीला और नारंगी जैसे रंगों वाले मल्टी-स्ट्रैंड बीडेड नेकलेस आपके लुक में फेस्टिवनेस ला सकते हैं।

रंगीन स्टोन वाली ज्वेलरी: कुंदन, मीनाकारी और तामचीनी (enamel) वर्क वाले झुमके और नेकलेस जिनमें पेस्टल शेड्स जैसे पाउडर ब्लू, ब्लश पिंक और मिंट ग्रीन शामिल हों, इस साल काफी चलन में हैं।

4- फ्यूजन ज्वेलरी

अगर आप ट्रेडिशनल और मॉडर्न का मिश्रण चाहती हैं, तो फ्यूजन ज्वेलरी एक बढ़िया विकल्प है।

कुंदन और ऑक्सीडाइज़्ड का मिश्रण: कुंदन चोकर को ऑक्सीडाइज़्ड झुमके के साथ पहनकर एक यूनिक लुक बनाया जा सकता है।

टेम्पल-इंस्पायर्ड पेंडेंट: पारंपरिक मंदिर डिज़ाइन वाले पेंडेंट को मॉडर्न आउटफिट्स के साथ पहनें।

अपनी ज्वेलरी चुनते समय, ध्यान रखें कि वह हल्की और आरामदायक हो ताकि आप गरबा और डांडिया का भरपूर आनंद ले सकें।

