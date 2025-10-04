Karwa Chauth 2025: एथनिक पहनकर हो गई हैं बोर, तो इस करवा चौथ पहनें इंडो वेस्टर्न आउटफिट; लगेंगी कमाल

Karwa Chauth 2025: करवा चौथ शुक्रवार, 10 अक्टूबर 2025 को मनाया जाएगा। यह सुहागिनों के लिए बहुत खास दिन है। इस ख़ास मौके के लिए इंडो-वेस्टर्न ड्रेसेस एक बेहतरीन और ट्रेंडी विकल्प हैं। यह पारंपरिक और आधुनिक फैशन का सही मिश्रण पेश करता है, जिससे आप स्टाइलिश और उत्सव के लिए तैयार दिखेंगी। अगर आप इस बार के करवा चौथ के लिए इंडो-वेस्टर्न ड्रेसेस के आइडियाज़ जानना चाहती हैं, तो यहां एक नज़र डाल सकती हैं।

करवा चौथ 2025 के लिए कुछ बेहतरीन इंडो-वेस्टर्न ड्रेसेस के आइडिया

1- स्कर्ट/लहंगा और क्रॉप टॉप/शर्ट का फ्यूजन

यह सबसे लोकप्रिय इंडो-वेस्टर्न लुक्स में से एक है:

लंबी स्कर्ट के साथ क्रॉप टॉप: एक हेवी एम्ब्रॉयडरी वाली लंबी फ्लेयर्ड (flared) स्कर्ट को एक प्लेन सिल्क या वेलवेट के क्रॉप टॉप के साथ पेयर करें। इसके ऊपर आप एक हल्का नेट का श्रग या जैकेट भी डाल सकती हैं।

ब्लाउज की जगह शर्ट: अपनी पारंपरिक हेवी सिल्क या बनारसी स्कर्ट को एक ब्लैक या व्हाइट कॉटन शर्ट के साथ पहनें। यह एक बोल्ड और बॉस लेडी लुक देता है।

स्टाइलिंग: इसके साथ दुपट्टा स्किप करें या सिर्फ गले में एक स्कार्फ की तरह स्टाइल करें।

2- धोती पैंट/शरारा और शॉर्ट कुर्ती

यह लुक आरामदायक होने के साथ-साथ बहुत ही फैशनेबल है:

धोती पैंट और अंगरखा कुर्ती: एक सिल्क या जामदानी फैब्रिक की धोती पैंट को शॉर्ट अंगरखा स्टाइल की कुर्ती या पेपलम टॉप के साथ पेयर करें।

शरारा/गरारा और जैकेट: अपने शरारे को एक लंबी, खुली जैकेट (जैकेट में हेवी वर्क हो सकता है) और एक प्लेन क्रॉप टॉप के साथ पहनें। यह लुक दिव्यांका त्रिपाठी जैसे सेलिब्रिटीज में काफी ट्रेंड में रहा है।

स्टाइलिंग: इस लुक में झुमके और एक स्टेटमेंट ब्रोच या कमरबंद (बेल्ट) पहनें।

3- साड़ी को मॉडर्न ट्विस्ट

अगर आप साड़ी पहनना चाहती हैं, तो उसे इंडो-वेस्टर्न तरीके से ड्रेप कर सकती हैं:

बेल्ट साड़ी (Belt Saree): अपनी साड़ी को प्लीट्स में पिन करके एक स्लीक बेल्ट के साथ स्टाइल करें। बेल्ट साड़ी के रंग से कंट्रास्ट में हो सकती है।

रेडी-टू-वियर/रफल साड़ी: आजकल रफल या प्री-ड्रेप्ड (रेडी टू वियर) साड़ियाँ बहुत चलन में हैं। ये साड़ी की पारंपरिक सुंदरता को बनाए रखती हैं, लेकिन इन्हें पहनने का तरीका मॉडर्न होता है।

ब्लाउज की जगह ऑफ-शोल्डर टॉप: पारंपरिक ब्लाउज की जगह ऑफ-शोल्डर, फुल-स्लीव या क्रॉप हुडी को ब्लाउज की तरह पहनें।

4- इंडो-वेस्टर्न गाउन या काफ्तान

फ्लोर-लेंथ गाउन: एक हेवी एम्ब्रॉयडरी वाला फ्लोर-लेंथ गाउन चुनें जो गाउन की वेस्टर्न फील देता हो, लेकिन उसमें भारतीय फैब्रिक (जैसे बनारसी या चंदेरी) या वर्क (गोटा-पट्टी, ज़री) हो।

काफ्तान-शरारा सेट: एक लॉन्ग काफ्तान को प्लेन शरारा या सिगरेट पैंट के साथ पहनें। यह सबसे आरामदायक और क्लासी इंडो-वेस्टर्न लुक है।

