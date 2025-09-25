Karwa Chauth 2025: क्लासिक से लेकर फैंसी तक..., सेलेब्स की ये साड़िया करवा चौथ पर आपके लुक को लगा देंगी चार चांद
By अंजली चौहान | Updated: September 25, 2025 15:01 IST2025-09-25T14:50:34+5:302025-09-25T15:01:51+5:30
Karwa Chauth 2025: अपनी साड़ी को एक केप स्लीव्स, रफल स्लीव्स, या हॉल्टर नेक वाले ब्लाउज के साथ पेयर करें। यह आपके ओवरऑल लुक को तुरंत अपग्रेड कर देगा।
Karwa Chauth 2025: करवा चौथ सुहागिन महिलाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र त्योहारों में से एक है। यह त्योहार पति की लंबी आयु और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना के लिए रखा जाता है। महिलाएं इस दिन नववधू की तरह सोलह श्रृंगार करती हैं, जिसमें मेहंदी, चूड़ियां और लाल रंग के वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है।
इस साल यह त्यौहार 10 अक्टूबर को मनाया जाएगा और अगर आप उत्सव के लिए खरीदारी करने के लिए बाहर हैं और कुछ परेशानी मुक्त स्टाइलिश कपड़ों के विकल्प की तलाश कर रहे हैं, तो इस बार आप सेलेब्स से आइडिया लेकर इस तरह की साड़ियां पहन सकती हैं। ये स्टाइलिश होने के साथ आरामदायक होंगे जो आपकी खूबसूरती को और बढ़ा देंगे।
करवा चौथ 2025 के लिए साड़ी लुक
1- ऑर्गेंज़ा और साटन साड़ियाँ: एक आकर्षक लुक के लिए फूलों की सजावट वाली हवादार ऑर्गेंज़ा साड़ी या एक खूबसूरत ड्रेप के लिए चमकदार साटन साड़ी चुनें।
2- फ्यूज़न साड़ियाँ: एक युवा लुक के लिए एथनिक साड़ियों को शरारा, पलाज़ो या ट्राउज़र जैसे आधुनिक डिज़ाइनों के साथ पहनें।
3- प्री-ड्रेप्ड साड़ियाँ: बिना किसी झंझट और आधुनिक लुक के लिए पॉकेट साड़ी जैसी प्री-ड्रेप्ड या रेडी-टू-वियर साड़ी चुनें।
4- शिफॉन/जॉर्जेट: ये साड़ियाँ पूरे दिन के उपवास के लिए सबसे आरामदायक होती हैं। इस पर सीक्वेंस वर्क या सटल एम्ब्रॉयडरी करवा चौथ के लिए परफेक्ट ग्लैमर देती है।
5- सेक्विन नेट साड़ियाँ: सेक्विन नेट साड़ी के साथ अपने फेस्टिव लुक में तुरंत ग्लैमर जोड़ें।
6- ज्वेल-टोंड साड़ियाँ: पन्ना हरा, रूबी लाल और नीलम नीला जैसे गहरे ज्वेल टोन आपके पहनावे में जीवंतता और गहराई जोड़ते हैं।