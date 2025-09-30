Karwa Chauth 2025: करवा चौथ के दिन दिखना चाहती हैं नई नवेली दुल्हन की तरह, ट्राई करें ये ट्रेंडी लहंगा डिजाइन

Karwa Chauth 2025: देशभर में हिंदू सुहागिन महिलाओं द्वारा इस साल 10 अक्टूबर 2025 को करवा चौथ का व्रत रखा जाएगा। करवा चौथ पति और पत्नी के प्यार भरे रिश्ते के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। ये वो दिन होता है जब सुहागिन महिलाएं अपने पति के लिए व्रत रखती हैं और सोलह शृंगार करती हैं। ऐसे में महिलाएं अपने आपको सबसे खूबसूरत बनाने के लिए साड़ी, सूट या लहंगा पहनती हैं।

करवा चौथ पर लहंगा पहनने का चलन आजकल बहुत बढ़ गया है, खासकर नई दुल्हनें और वे महिलाएं जो पारंपरिक लाल साड़ी से हटकर कुछ स्टाइलिश और भव्य पहनना चाहती हैं। बॉलीवुड अभिनेत्रियाँ हर त्योहार और वेडिंग फंक्शन में नए डिज़ाइन पेश करती हैं, जिनसे आप बेहतरीन आइडिया ले सकती हैं।

आइए आपको हम बताते हैं कि आप कैसे चुने ट्रेंडी लहंगा डिजाइन।

करवा चौथ के लिए एक्ट्रेस इंस्पायर्ड लेटेस्ट लहंगा डिजाइन आइडिया

करवा चौथ पर लहंगा चुनते समय इस बात का ध्यान रखें कि वह पारंपरिक लाल रंग के साथ-साथ आरामदायक भी हो, क्योंकि आपको पूरा दिन व्रत रखना है। यहाँ कुछ लेटेस्ट ट्रेंडिंग डिज़ाइन दिए गए हैं जो अभिनेत्रियों ने हाल ही में पहने हैं।

1. रॉयल एम्ब्रॉयडरी और वेलवेट का जादू (Aditi Rao Hydari & Traditional Look)

पारंपरिक और शाही लुक पसंद करने वाली महिलाओं के लिए यह एक बेहतरीन विकल्प है।

डिज़ाइन आइडिया: गहरा लाल या मरून वेलवेट का लहंगा, जिस पर सोने या एंटीक ज़री का काम हो। वेलवेट फैब्रिक अपने आप में एक शाही लुक देता है।

एक्ट्रेस इंस्पिरेशन: अदिति राव हैदरी अक्सर गहरे, पारंपरिक रंगों और बारीक कारीगरी वाले लहंगे पहनती हैं। उनका स्टाइल 'रॉयल एथनिक' माना जाता है। आप उनके लुक से प्रेरणा लेकर 'कम काम, लेकिन भारी फैब्रिक' वाला लहंगा चुन सकती हैं।

ब्लाउज और दुपट्टा: ब्लाउज को पूरी स्लीव्स कोहनी तक की स्लीव्स वाला रखें। दुपट्टा दो लें एक सिर पर ओढ़ने के लिए हल्का नेट का, और दूसरा भारी काम वाला दुपट्टा लहंगे के साथ ड्रेप करने के लिए।

2- पेस्टल/सॉफ्ट कलर्स और मॉडर्न एम्ब्रॉयडरी (Radhika Merchant & Modern Bride)

अगर आप लाल रंग से हटकर कुछ पहनना चाहती हैं, तो पेस्टल शेड्स आजकल खूब ट्रेंड में हैं, जिन्हें सेलिब्रिटी भी अपना रहे हैं।

डिज़ाइन आइडिया: सॉफ्ट पिंक (रोज़ पिंक), ऑफ-व्हाइट/क्रीम या टील ग्रीन कलर का लहंगा। इस पर फ्लोरल या ज्यामितीय पैटर्न की बारीक क्रिस्टल या सीक्विन एम्ब्रॉयडरी हो।

एक्ट्रेस इंस्पिरेशन: राधिका मर्चेंट (राधिका अंबानी) ने क्रीम और व्हाइट कलर में बारीक कारीगरी वाले लहंगे पहनकर इस ट्रेंड को काफी लोकप्रिय बनाया है। आप इस रंग को चुनकर अपने लुक को 'मॉडर्न और एलिगेंट' बना सकती हैं।

ब्लाउज: ब्लाउज के लिए डीप V-नेक या ब्रालेट स्टाइल का क्रॉप टॉप चुनें।

3- कंट्रास्ट और स्टेटमेंट ब्लाउज (Janhvi Kapoor & Fusion Style)

पूरे लहंगे को सादा रखकर, सिर्फ ब्लाउज और दुपट्टे को हैवी बनाना भी एक ट्रेंडी लुक है।

डिज़ाइन आइडिया: सादे फैब्रिक (जैसे रॉ सिल्क या जॉर्जेट) का गहरा लाल लहंगा लें और उसके साथ कंट्रास्ट कलर (जैसे गोल्डन, मैजेंटा, या मरून) का ब्लाउज पहनें।

एक्ट्रेस इंस्पिरेशन: जाह्नवी कपूर और अन्य यंग एक्ट्रेसेज़ अक्सर बैकलेस ब्लाउज, नूडल स्ट्रैप्स या वी-नेक बैकलेस ब्लाउज के साथ सादी साड़ियाँ या लहंगे पहनती हैं। आप अपने लहंगे के साथ बैकलेस या डोरियों वाला ब्लाउज पहनकर ग्लैमरस और स्टाइलिश दिख सकती हैं।

फैब्रिक पर ध्यान दें: यदि लहंगा सादा है, तो ब्लाउज पर बारीक सीक्विन या गोटा पट्टी का काम करवाएं।

4- मिनिमल वर्क और हैवी फ्लेयर (Madhuri Dixit & Graceful Look)

यह उन महिलाओं के लिए है जिन्हें ज्यादा चकाचौंध वाला काम पसंद नहीं है, लेकिन वे भव्य दिखना चाहती हैं।

डिज़ाइन आइडिया: लहंगे का फ्लेयर (घेरा) बहुत ज़्यादा रखें, लेकिन उस पर काम हल्का हो। केवल लहंगे के बॉर्डर पर हैवी एम्ब्रॉयडरी हो, और स्कर्ट पर छोटे बूटे या हल्के सीक्वेंस हों।

एक्ट्रेस इंस्पिरेशन: माधुरी दीक्षित और यामी गौतम जैसे अभिनेत्रियाँ अक्सर ऐसे लहंगे या साड़ियाँ पहनती हैं जिनमें फैब्रिक की क्वालिटी और कलर की भव्यता अधिक होती है, न कि सिर्फ काम की।

क्या करें: बनारसी सिल्क या ऑर्गेंजा जैसे फैब्रिक चुनें। ये फैब्रिक अपने आप में रिच लुक देते हैं। इस लुक को मंगलसूत्र, सिंदूर और एक अच्छी ज्वैलरी के साथ पूरा करें।

करवा चौथ लुक को परफेक्ट बनाने के लिए अन्य टिप्स

ज्वैलरी: लहंगे पर भारी चोकर नेकलेस या एक लंबा रानी हार पहनें। बड़े झुमके या चाँदबालियाँ इस लुक को पूरा करती हैं।

दुपट्टा ड्रेपिंग : दुपट्टे को साड़ी स्टाइल में फ्री पल्लू की तरह ड्रेप करें या कमरबंद की मदद से सिक्योर करें ताकि आपका करवा चौथ पूजा के समय यह आरामदायक रहे।

रंगों का चयन: करवा चौथ पर लाल, मरून, रानी पिंक और गोल्डन/पीला रंग शुभ माने जाते हैं। आप अपनी त्वचा के रंग के अनुसार इनके शेड्स चुन सकती हैं।

आप अपनी पसंदीदा अभिनेत्री के किसी भी हालिया फेस्टिव या वेडिंग लुक से प्रेरणा लेकर अपने लिए एक परफेक्ट करवा चौथ लहंगा तैयार करवा सकती हैं।

