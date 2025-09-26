Karwa Chauth 2025: हाथों में रचाएं पियां के नाम की मेहंदी, करवा चौथ पर ये लेटेस्ट मेहंदी डिजाइन बढ़ाएंगे आपकी खूबसूरती

Karwa Chauth 2025: यहाँ कुछ सबसे लोकप्रिय और ट्रेंडिंग करवा चौथ मेहंदी डिज़ाइन दिए गए हैं जिन्हें आप इस साल ट्राई कर सकती हैं:

Karwa Chauth 2025:करवा चौथ जिसे कारक चतुर्थी भी कहा जाता है, हिंदू महिलाओं द्वारा मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण त्योहार है, मुख्यतः उत्तरी और उत्तर-पश्चिमी भारत में। यह हिंदू चंद्र माह कार्तिक में मनाया जाता है और पूर्णिमा के चौथे दिन पड़ता है। इस वर्ष यह त्योहार 10 अक्टूबर को मनाया जाएगा। करवा चौथ पर, महिलाएं सूर्योदय से चंद्रोदय तक कठोर व्रत रखती हैं और अपने पति या भावी जीवनसाथी के स्वास्थ्य, कल्याण और दीर्घायु की कामना करती हैं।

करवा चौथ की प्रमुख रस्मों में से एक है विवाहित महिलाओं द्वारा हाथों और पैरों में मेहंदी लगाना। मेहंदी, एक प्राकृतिक रंग है जिसका उपयोग सदियों से शरीर को सजाने के लिए किया जाता है, इसे शुभ माना जाता है और अक्सर शादियों और अन्य धार्मिक समारोहों के दौरान लगाया जाता है। अगर आप पारंपरिक डिज़ाइनों से ऊब चुकी हैं, तो यहाँ मेहंदी के अनोखे आइडियाज़ का हमारा विशेष संग्रह है जो आपको इस त्योहारी सीज़न में सबसे अलग दिखने में मदद करेगा।

मेहंदी के लेटेस्ट डिजाइन

1- ब्राइडल मेहंदी

अगर आप नई दुल्हन हैं या आपको भरा-भरा, पारंपरिक लुक पसंद है, तो ये डिजाइन आपके लिए परफेक्ट हैं...,

दुल्हा-दुल्हन पोर्ट्रेट: इसमें दूल्हा-दुल्हन के चेहरे या उनकी रस्मों का चित्र हथेली के केंद्र में बनाया जाता है। यह करवा चौथ पर सबसे खास और रोमांटिक डिज़ाइन माना जाता है।

धार्मिक चिन्ह और कलश: भरे हुए डिज़ाइन में गणपति, कलश, दीया या चाँद की छननी जैसे शुभ प्रतीक बनाए जाते हैं, जो त्योहार की पवित्रता को दर्शाते हैं।


बारीक जाली और बेलें: इसमें उँगलियों से लेकर कोहनी तक बहुत बारीक जाली पैटर्न और जटिल फ्लोरल बेलें बनाई जाती हैं, जो हाथों को बेहद रिच और शाही लुक देती हैं।

2- मिनिमल और मॉर्डन मेहंदी डिजाइन

अगर आपको हल्का, स्टाइलिश और जल्दी बनने वाला डिज़ाइन चाहिए, तो ये ट्रेंड्स देखें:

मंडला आर्ट : हथेली के बिल्कुल बीचों-बीच एक बड़ा गोलाकार मंडाला डिज़ाइन बनाया जाता है और उँगलियों पर बस एक हल्की बेल या टिक्की दी जाती है। यह सादगी के साथ-साथ बहुत आकर्षक लगता है।


सेंटर फ्लोरल पैटर्न: इसमें बीच हथेली में एक बड़ा फूल या फ्लोरल पैटर्न बनाया जाता है, जिसके चारों ओर छोटे-छोटे डॉट्स और पत्तियां होती हैं। यह कम समय में सुंदर लुक देता है।

फिंगर टिप और कफ डिज़ाइन: हथेली को खाली छोड़कर केवल उँगलियों की टिप्स को भरा जाता है, और कलाई पर बैंगल्स जैसा कफ डिज़ाइन या ब्रेसलेट पैटर्न बनाया जाता है। यह डिज़ाइन वेस्टर्न और इंडियन वियर दोनों के साथ अच्छा लगता है।

3- बैक हैंड मेहंदी डिजाइन

अरेबिक बेल : यह सबसे लोकप्रिय है। इसमें हथेली के एक कोने से शुरू होकर उँगली तक एक मोटी और बोल्ड फ्लोरल या पत्तों की बेल बनाई जाती है। यह गहरा रंग देता है और आकर्षक दिखता है।

आँख की डिज़ाइन: एक नए ट्रेंड के रूप में, कुछ लोग पीछे की हथेली के केंद्र में आँख (Eye) की डिज़ाइन बनाते हैं, जो एक मॉडर्न और अनोखा लुक देता है।


चेन पैटर्न: उँगलियों से कलाई तक मोतियों की माला  या चेन जैसा पतला पैटर्न बनाया जाता है, जो काफी क्लासी और एलीगेंट लगता है।

4- अरेबिक और इंडो-अरेबिक फ्यूजन 

अरेबिक डिज़ाइन अपने बोल्ड और गहरे रंग के लिए हमेशा पसंद किए जाते हैं, लेकिन अब इसे भारतीय बारीकियों के साथ मिलाया जा रहा है।

फ्लोरल बेल : यह अरेबिक स्टाइल का मुख्य डिज़ाइन है। इसमें हथेली के एक किनारे से शुरू होकर उंगली तक जाने वाली मोटी और बोल्ड पत्तों/फूलों की बेल बनाई जाती है।


फ्यूजन जाली: अरेबिक बेल में भारतीय मेहंदी की बारीक जाली या पत्ती पैटर्न का मिश्रण किया जाता है, जिससे डिज़ाइन भरा हुआ लेकिन साफ दिखता है।

मेहंदी का रंग गहरा लाने के लिए, मेहंदी सूखने के बाद उस पर नींबू और चीनी के घोल को लगाएं और कम से कम 6-8 घंटे तक हाथों को पानी से दूर रखें। इससे आपकी मेहंदी बहुत सुंदर रंग लाएगी। 


