Karva Chauth 2025: इन यूनिक चूड़ा सेट से बढ़ाए अपने कलाई की खूबसूरती, करवा चौथ के लिए ये लेटेस्ट डिजाइन

Karva Chauth 2025: उत्तर भारत में सुहागिन महिलाएं अपने पति के लिए करवा चौथ का व्रत रखती है। इस दिन महिलाएं सोलह शृंगार करती हैं और भगवान की पूजा के बाद व्रत खोलती हैं। इस साल 10 अक्टूबर को करवा चौथ मनाया जाएगा। ऐसे में कुछ ही दिन बचे हैं और महिलाएं त्योहार की तैयारियों में जुट गई है। सोलह शृंगार के सभी वस्तुओं में चूड़ा सेट का विशेष महत्व है जो कि सुहाग की निशानी होती है, और आजकल ट्रेडिशनल (पारंपरिक) और मॉडर्न चूड़े के डिज़ाइनों का एक बेहतरीन फ्यूजन ट्रेंड में है।

यहाँ करवा चौथ के लिए कुछ सबसे ट्रेंडी चूड़ा डिज़ाइन दिए गए हैं, जिनसे आप प्रेरणा ले सकती हैं:

करवा चौथ के लिए ट्रेंडी चूड़ा डिजाइन आइडिया

1. कस्टमाइज्ड नाम चूड़ा

यह डिज़ाइन सबसे ज़्यादा ट्रेंड में है, जिसे नई दुल्हनें खूब पसंद कर रही हैं। यह आपके चूड़े को एक पर्सनल टच देता है।

डिज़ाइन: पारंपरिक लाल-सफेद चूड़े के बीच में कुछ कंगन ऐसे होते हैं जिन पर पति-पत्नी का नाम या शादी की तारीख लिखी होती है।

कैसे पहनें: चूड़े की शुरुआत और अंत में आप अपने पारंपरिक लाल और गोल्डन कंगन रखें। बीच में, नाम वाले कंगन के दोनों तरफ स्टोन स्टडेड या पतले गोल्डन कंगनों का एक सेट डालें। यह डिज़ाइन चूड़े को भारी दिखने के साथ-साथ एक रोमांटिक लुक भी देता है।

2. मिनिमल और डेलिकेट चूड़ा

उन महिलाओं के लिए जो 'ओवर-द-टॉप' भारी चूड़ा नहीं पहनना चाहतीं, यह डिज़ाइन सबसे अच्छा है।

डिज़ाइन: इस चूड़े में लाल या मैजेंटा रंग के कंगन की संख्या कम रखी जाती है। लाल चूड़े के साथ सफेद, गुलाबी या पेस्टल हरे रंग के पतले कंगन को शामिल किया जाता है।

कैसे पहनें: चूड़े को कलाई पर बहुत ऊपर तक न चढ़ाएं। केवल एक या दो सेट लाल चूड़ी का रखें, जिसके बीच में डायमंड कट वाले पतले ब्रेसलेट या गोल्डन/रोज़ गोल्ड चूड़ियाँ हों। यह आपके करवा चौथ के लहंगे या साड़ी को ज़्यादा हाईलाइट करेगा।

3. कंट्रास्ट और फ्यूजन चूड़ा

करवा चौथ पर लाल या मरून रंग पहनना आम है, लेकिन चूड़े को कंट्रास्ट में पहनना एक मॉडर्न टच देता है।

डिज़ाइन: अगरआपने लाल या मरून रंग का लहंगा या साड़ी पहनी है, तो आप अपने चूड़े में हरे, नीले या पीले रंग के चौड़े कंगन को बीच में शामिल करें।

कैसे पहनें:

पहले लाल कंगन।

फिर गोल्डन स्टडेड कंगन का सेट।

बीच में कंट्रास्ट रंग (जैसे गहरा हरा) का एक मोटा कंगन या कंगन का सेट।

फिर से गोल्डन और लाल कंगन का सेट।

यह रंग कंट्रास्ट आपके लुक को तुरंत अपग्रेड कर देगा।

4. कलीरे और चूड़े का मिक्स

यह डिज़ाइन खासकर नई दुल्हनों के लिए है, जो कलीरे के साथ अपने चूड़े को आकर्षक बनाना चाहती हैं।

डिज़ाइन: अब कलीरे सिर्फ शादी तक सीमित नहीं रहे। छोटे, डेलिकेट और हल्के कलीरे अब करवा चौथ जैसे त्योहारों पर भी पहने जाते हैं।

कैसे पहनें: अपने भारी चूड़े के ऊपर हाथ की पिछली तरफ से गिरने वाले छोटे और प्यारे कलीरे पहनें। यह आपके करवा चौथ के लुक को 'न्यूली मैरिड' का एहसास देगा, लेकिन यह सुनिश्चित करें कि कलीरे हल्के हों ताकि पूजा के दौरान असुविधा न हो।

चूड़े को स्टाइल करने के लिए टिप्स

कंगन की संख्या: करवा चौथ पर चूड़ा पूरा और भरा हुआ दिखना चाहिए। इसलिए, लाल कंगन के साथ बीच में मेटल या स्टोन वाले कंगन ज़रूर शामिल करें।

बैंगल्स और ब्रेसलेट: अपने चूड़े के अंत में गोल्डन ब्रेसलेट या कड़ा ज़रूर पहनें। यह चूड़े को एक फिनिशिंग लुक देता है और उसे जगह पर रखता है।

मैट फिनिश : आजकल मैट रेड कलर के चूड़े भी ट्रेंड में हैं, जो चमकदार चूड़े की तुलना में एक शांत और क्लासी लुक देते हैं।

फैब्रिक टच: अगर आपके लहंगे या साड़ी पर विशेष ज़रदोज़ी या गोटा पट्टी का काम है, तो अपने चूड़े के बीच में एक ऐसा कंगन शामिल करें जिस पर उसी तरह का कपड़े वाला काम किया गया हो।

