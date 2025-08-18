Hartalika Teej Mehndi Designs 2025: इस हरतालिका तीज हाथों पर रचाएं ये मेहंदी डिजाइन, अभी कर लें फोटो सेव

Hartalika Teej Mehndi Designs 2025: हरतालिका तीज हिंदू धर्म में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और पवित्र त्योहार है, जो मुख्य रूप से उत्तर भारत, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में मनाया जाता है। यह त्योहार देवी पार्वती और भगवान शिव के दिव्य मिलन का प्रतीक है और सुहागिन महिलाओं द्वारा अपने पति की लंबी उम्र, खुशहाल वैवाहिक जीवन और समृद्धि के लिए मनाया जाता है। इसके अलावा, अविवाहित लड़कियां भी मनचाहा जीवनसाथी पाने की कामना से यह व्रत रखती हैं।

इस साल हरतालिका तीज 26 अगस्त 2025 को मनाई जाएगी। जिसकी तिथि इस प्रकार है...

तृतीय तिथि का प्रारंभ: 25 अगस्त 2025 को दोपहर 12:34 बजे

तृतीय तिथि का समापन: 26 अगस्त 2025 को दोपहर 01:54 बजे

यह वह समय है जब महिलाएं समृद्धि और दिव्य आशीर्वाद के प्रतीक के रूप में सोलह श्रृंगार करती हैं। इसमें मेहंदी भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हरतालिका तीज के नज़दीक आते ही, यहाँ कुछ सरल और आसान मेहंदी डिज़ाइन दिए गए हैं जिन्हें आप इस साल अपने हाथों पर रचा सकती हैं।

1- ट्रेडिशनल मेहंदी डिजाइन

पारंपरिक रूप से दूल्हा-दुल्हन के पोर्ट्रेट हमेशा से मेहंदी डिज़ाइन का हिस्सा रहे हैं। और यह डिज़ाइन उन दुल्हनों के लिए एकदम सही है जो पोर्ट्रेट स्टाइल तो चाहती हैं।

2- मोर पंख डिजाइन

अपनी कलाई से उंगलियों तक एक मोर पंख बनाएँ। जटिल डिजाइन और बिंदु जोड़कर इसकी सुंदरता बढ़ाएँ। मोर पंख सुंदरता और लालित्य का प्रतीक हैं।

3- मंडला डिजाइन

अगर आपके पास समय की कमी है, तो यह मेहंदी डिजाइन आपके लिए एकदम सही है। अपने न्यूनतम पैटर्न के कारण यह सभी उम्र की महिलाओं के बीच लगातार पसंदीदा है, और इसे बनाने में केवल 15-20 मिनट लगते हैं। बस इसके चारों ओर साधारण बिंदुओं और फूलों के डिजाइनों वाला एक गोलाकार पैटर्न बनाएँ।

4- अरबी डिजाइन

अगर आप खूबसूरत मेहंदी डिजाइन की तलाश में हैं जो आकर्षक भी हों और जल्दी लग भी जाएँ, तो अरबी मेहंदी डिजाइन आपके लिए एकदम सही हैं। भारतीय मेहंदी डिजाइनों के विपरीत, अरबी पैटर्न कम विस्तृत और ज़्यादा जगह वाले होते हैं, जिनमें मोटी रेखाएँ होती हैं। इनमें अक्सर छोटी-छोटी बहती रेखाएँ और फूलों के पैटर्न होते हैं। आप एक बुनियादी अरबी डिजाइन चुन सकती हैं जिसमें एक केंद्रीय थीम और बारीक उँगलियों का काम हो।

5- ज्यामितीय पैटर्न

आधुनिक रूप देने के लिए, ज्यामितीय पैटर्न एक बेहतरीन विकल्प हैं। इन डिज़ाइनों में अक्सर त्रिकोण, हीरे और रेखाएँ होती हैं जो एक साफ-सुथरा, सममित पैटर्न बनाती हैं। ये जल्दी लग जाते हैं और एक आकर्षक, समकालीन रूप प्रदान करते हैं।

6- मिनिमल मेहंदी डिजाइन

अगर आप अपने पूरे हाथों को मेहंदी से नहीं भरना चाहती हैं। तो आप मिनिमल डिजाइन चुने और इसे हाथों पर रचाएं। ये दिखने में बहुत आकर्षक लगती है।

