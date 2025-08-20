Hartalika Teej 2025 Sarees: इस हरतालिका तीज पहनें साउथ एक्ट्रेस से इंस्पायर ये साड़ी, लुक देख तारीफ करते नहीं थकेंगे लोग
By अंजली चौहान | Updated: August 20, 2025
Hartalika Teej 2025 Sarees: यह त्योहार देवी पार्वती की तपस्या और उनके भगवान शिव से मिलन को दर्शाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार, माता पार्वती ने भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। हरतालिका तीज का व्रत रखकर महिलाएं उनके जैसी पति-पत्नी के रिश्ते की कामना करती हैं।
Hartalika Teej 2025 Sarees: हरतालिका तीज हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण और पवित्र त्योहार है, जो मुख्य रूप से विवाहित और अविवाहित महिलाओं द्वारा मनाया जाता है। यह पर्व माँ पार्वती और भगवान शिव को समर्पित है। इस साल 26 अगस्त, 2025 (मंगलवार) हरतालिका तीज मनाया जाएगा। अब बस कुछ ही दिनों में यह त्योहार आने वाला है। जिसकी तैयारियों में महिलाएं जुट गई हैं। ऐसे में अगर आप इस बार कुछ अलग लुक क्रिएट करना चाहती हैं तो साउथ एक्ट्रेस से इंस्पायर होकर साड़ी लुक क्रिएट कर सकती हैं।
इन लुक्स में पारंपरिक और आधुनिकता का शानदार मेल है, जो इस पावन अवसर के लिए बिल्कुल सही रहेगा।
1- नयनतारा की लाल चंदेरी सिल्क साड़ी
नयनतारा ने इंस्टाग्राम पर अपनी कई तस्वीरें शेयर कीं, जिनमें वह एक खूबसूरत लाल चंदेरी सिल्क साड़ी में नज़र आ रही हैं, जिसमें सुनहरे बॉर्डर और नाज़ुक सुनहरे डिज़ाइन हैं। उन्होंने अपने लुक को पफ्ड स्लीव्स और डीप यू-नेकलाइन वाले मैचिंग ब्लाउज़, गजरे, झुमकों और चूड़ियों के साथ बन हेयरस्टाइल के साथ पूरा किया।
2- प्रियंका मोहन की लाल सिल्क टिशू साड़ी
प्रियंका मोहन ने 'सारिपोधा सानिवारम' के जुलाई 2024 के प्रेस इवेंट के लिए 'बनारसी बैठक' ब्रांड की यह 'दुलारी सिल्क टिशू साड़ी' पहनी थी। उन्होंने अपने पहनावे के साथ एक कंट्रास्ट पर्पल ब्लाउज़ चुना जिसमें एक जैसा डॉटेड पैटर्न और पाइपिंग डिटेल्स, जड़ाऊ चांदबाली इयररिंग्स और पोनीटेल हेयरस्टाइल था।
3- अनुपमा परमेश्वरन की लाल बनारसी साड़ी
अनुपमा परमेश्वरन ने कविता गुट्टा के कलेक्शन की इस खूबसूरत लाल बनारसी साड़ी को एक जटिल कढ़ाई वाले, कंट्रास्ट पीले ब्लाउज़ के साथ पहना। उन्होंने अपने बालों को आधे खुले बालों में स्टाइल किया, जिसमें आगे की तरफ खुले बाल और पीछे की तरफ एक स्टाइलिश हेयर एक्सेसरी थी। उन्होंने अपने लुक को निखारने के लिए पारंपरिक आभूषण और चमकदार मेकअप का इस्तेमाल किया।
4- तृषा कृष्णन की धारीदार लाल साड़ी
त्रिषा कृष्णन ने बॉर्डर पर मल्टीकलर डिटेलिंग वाली इस लाल धारीदार साड़ी में अपने सिंपल लेकिन शानदार लुक से सबका दिल जीत लिया। उन्होंने चौकोर गले वाले कंट्रास्ट ब्लैक ब्लाउज़, जड़ाऊ झुमके और बीच से खुले बालों के साथ अपने लुक को और भी निखारा।
5- श्रुति हासन की सादी लाल साड़ी
एकाया बनारस ब्रांड की इस सादी लाल साड़ी में श्रुति हासन बेहद खूबसूरत लग रही थीं। उन्होंने इसे गहरे बैक और डोरी डिटेलिंग वाले मैचिंग ब्लाउज़ के साथ पेयर किया। हासन ने अपने लुक को पूरा करने के लिए बोल्ड स्टेटमेंट ज्वेलरी, हाफ-टाइड हेयरस्टाइल और न्यूड मेकअप का इस्तेमाल किया।