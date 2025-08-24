Hartalika Teej 2025: हरतालिका तीज पर हाथों पर रचाएं ये रॉयल मेहंदी डिजाइन, देखते ही पिया हो जाएंगे दीवाने

Hartalika Teej 2025: हरतालिका तीज का शुभ त्योहार विशेष रूप से विवाहित महिलाओं और अविवाहित लड़कियों द्वारा मनाया जाता है। इस दिन विवाहित महिलाएं और लड़कियाँ निर्जला व्रत रखती हैं। पूजा-पाठ के साथ महिलाएं सुंदर-सुंदर कपड़े पहनकर तैयार होती हैं और सोलह शृंगार करती है। इस बार हरतालिका तीज 26 अगस्त को है। तीज से एक दिन पहले सभी महिलाएं हाथों में मेहंदी लगवाएंगी जो उनके इस त्योहार के रंग को और दुगुना कर देगा।

इस बार आप इस तरह के शाही मेहंदी डिजाइन को ट्राई करें जो आपके लुक में चार चांद लगा देंगे...,

1- मोर पंख और कमल डिजाइन

मोर का डिजाइन शुभ और सुंदर माना जाता है। कमल का फूल शुद्धता और आध्यात्मिकता का प्रतीक है। हथेलियों और बाहों पर मोर के पंखों को खूबसूरती से उकेरा जाता है। इसके साथ ही, कमल के फूल और छोटी-छोटी पत्तियों से इसे और आकर्षक बनाया जाता है। इस डिजाइन को ऊँगलियों पर बेल-बूटे के साथ जोड़ें ताकि यह और भी शानदार लगे।

2- राजस्थानी जाली डिजाइन

यह डिजाइन अपनी बारीक और जटिल जाली के काम के लिए प्रसिद्ध है। यह एक शाही और जटिल पैटर्न है। इसमें पूरी हथेली और उंगलियों को बारीक जाली से भर दिया जाता है। इस जाली के बीच में छोटे-छोटे फूल या बिंदु बनाए जाते हैं, जिससे यह और भी आकर्षक दिखता है। यह डिजाइन उन लोगों के लिए सबसे अच्छा है जिन्हें भरा हुआ और पारंपरिक लुक पसंद है।

3- पोर्ट्रेट मेहंदी डिजाइन

इस डिजाइन में हथेली के केंद्र में देवी पार्वती और भगवान शिव का चित्र बनाया जाता है। बाकी हिस्से में बारीक फ्लोरल (फूलों वाले) पैटर्न, पत्तियों और जाली का काम किया जाता है। यह डिज़ाइन बहुत ही पारंपरिक और भक्तिमय लगता है। इस डिजाइन इन के लिए एक अनुभवी मेहंदी कलाकार की मदद लें ताकि चित्र स्पष्ट और सुंदर बने।

4- फ्लोरल और बेल डिजाइन

यह एक क्लासिक और लोकप्रिय डिजाइन है जो कभी भी पुराना नहीं होता। यह सादगी और सुंदरता का बेहतरीन मिश्रण है। एक खूबसूरत बेल कलाई से शुरू होकर ऊँगली तक जाती है। इसमें विभिन्न आकार के फूल, पत्ते और बारीक पैटर्न शामिल होते हैं। यह डिजाइन उन महिलाओं के लिए सबसे उपयुक्त है जिन्हें बहुत भरी हुई मेहंदी पसंद नहीं है और जो एक सिंपल और एलिगेंट लुक चाहती हैं।

5- पारंपरिक दुल्हन मेहंदी

तीज का व्रत दुल्हन के लिए भी खास होता है। आप अपनी शादी की मेहंदी से प्रेरित एक पारंपरिक डिजाइन चुन सकती हैं। इसमें दूल्हा-दुल्हन की आकृतियाँ, डोली, शहनाई, और कलश जैसे पारंपरिक प्रतीक शामिल होते हैं। यह डिज़ाइन कलाई तक या उससे ऊपर तक जा सकता है। इस डिज़ाइन में छोटे-छोटे पत्तों और बिंदुओं का काम करवाएं ताकि यह भरा हुआ और आकर्षक लगे।

6- हाथी और फ्लोरल मोटिफ्स

हाथी को समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। यह डिज़ाइन भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ है। इस डिज़ाइन में एक बड़ा हाथी हथेली के बीच में बनाया जाता है, जिसके चारों ओर फूल और अन्य पारंपरिक मोटिफ्स होते हैं। हाथी के डिज़ाइन में बारीक डिटेल्स जैसे गहने और फूल के पैटर्न को जोड़ें ताकि यह और भी शाही लगे।

7- अरेबिक बोल्ड फ्लोरल डिज़ाइन

यह डिज़ाइन अपनी बोल्ड लाइन्स और बड़े-बड़े फूलों के लिए जाना जाता है। इस डिज़ाइन में एक ही मोटी लाइन से बड़े-बड़े फूल और पत्तियों को बनाया जाता है। यह कम समय में लगता है और गहरे रंग के कारण उभर कर आता है। अगर आप जल्दी में हैं या भरी हुई मेहंदी नहीं चाहतीं, तो यह डिज़ाइन आपके लिए एकदम सही है।

