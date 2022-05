UPSC CSE 2021 Result: सिविल सर्विस का फाइनल रिजल्ट जारी, लड़कियों ने मारी बाजी, ऐसे चेक करें रिजल्ट

Highlights श्रुति शर्मा ने आज घोषित अंतिम परिणाम में अखिल भारतीय रैंक 1 हासिल किया है। इस साल सभी शीर्ष तीन पदों पर लड़कियों ने कब्जा किया है। श्रुति शर्मा, अंकिता अग्रवाल और गामिनी सिंगला ने क्रमशः टॉप तीन रैंक हासिल की।

नई दिल्ली: संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने सोमवार को यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2021 के अंतिम परिणाम घोषित कर दिए हैं। श्रुति शर्मा ने आज घोषित अंतिम परिणाम में अखिल भारतीय रैंक 1 हासिल किया है। इस साल सभी शीर्ष तीन पदों पर लड़कियों ने कब्जा किया है। श्रुति शर्मा, अंकिता अग्रवाल और गामिनी सिंगला ने क्रमशः टॉप तीन रैंक हासिल की। यही नहीं, इस बार सामने आए रिजल्ट में टॉप 20 में से आठ लड़कियों ने परचम लहराया है।

UPSC declares #CivilServices 2021 Final Result.685 candidates recommended for appointment.



Shruti Sharma tops the list followed by Ankita Agarwal and Gamini Singla #upscpic.twitter.com/9KDfaDUfNy — All India Radio News (@airnewsalerts) May 30, 2022

UPSC declares 2021 Civil Services Exam results



Shruti Sharma, Ankita Agarwal and Gamini Singla secure top three ranks, respectively pic.twitter.com/b0x9N0IomU — ANI (@ANI) May 30, 2022

मालूम हो, श्रुति सेंट स्टीफंस कॉलेज और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की पूर्व छात्र हैं और जामिया मिलिया इस्लामिया आवासीय कोचिंग अकादमी में यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रही हैं। वहीं, पीएम मोदी ने भी सफल उम्मीदवारों को बधाई देते हुए ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, "उन सभी को बधाई जिन्होंने सिविल सेवा (मुख्य) परीक्षा, 2021 को पास किया है। इन युवाओं को मेरी शुभकामनाएं जो भारत की विकास यात्रा के एक महत्वपूर्ण समय में अपने प्रशासनिक करियर की शुरुआत कर रहे हैं, जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं।"

Congratulations to all those who have cleared the Civil Services (Main) Examination, 2021. My best wishes to these youngsters who are embarking on their administrative careers at an important time of India’s development journey, when we are marking Azadi Ka Amrit Mahotsav. — Narendra Modi (@narendramodi) May 30, 2022

I fully understand the disappointment of those who couldn’t clear the Civil Services Exam but I also know that these are outstanding youngsters who will make a mark in any field they pursue and make India proud. My best wishes to them. — Narendra Modi (@narendramodi) May 30, 2022

बताते चलें कि यूपीएससी स‍िव‍िल सेवा परीक्षा (UPSC CSE preliminary exam) का आयोजन 10 अक्‍टूबर 2021 को हुआ और परीक्षा के परिणाम 29 अक्टूबर को जारी किए गए थे। मुख्य परीक्षा 7 से 16 जनवरी, 2022 तक आयोजित की गई थी और परिणाम 17 मार्च, 2022 को घोषित किए गए थे। इंटरव्यू परीक्षा का अंतिम दौर था जो 5 अप्रैल से शुरू हुआ और 26 मई को संपन्न हुआ। बता दें कि 2020 में कुल 761 उम्मीदवारों ने UPSC CSE फाइनल परीक्षा पास की जिनमें से 545 पुरुष और 216 महिलाएं थीं। शुभम कुमार परीक्षा में प्रथम, जागृति अवस्थी द्वितीय व अंकिता जैन तीसरे स्थान पर रहीं।

वेबसाइट पर ऐसे चेक करें नतीजे

चरण 1: आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाएं

चरण 2: होमपेज पर उपलब्ध 'यूपीएससी सिविल सेवा अंतिम परिणाम 2021' पढ़ने वाले लिंक पर क्लिक करें

चरण 3: परिणाम स्क्रीन पर एक पीडीएफ फाइल में दिखाई देगा

चरण 4: डाउनलोड करें और भविष्य के संदर्भ के लिए एक प्रिंटआउट लें

Web Title: UPSC Civil Service final result 2021 declared Shruti Sharma is the topper