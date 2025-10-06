स्प्रिंगर नेचर ने ICSSR, दिल्ली में 'इंडिया रिसर्च टूर' के तीसरे संस्करण को दिखाई हरी झंडी

Highlights पहल ने पिछले दो वर्षों में हज़ारों शोधकर्ताओं, शिक्षाविदों और विचारकों को जोड़ा है। शोध में विविधता एवं समावेशन को बढ़ावा देना शामिल है।

नई दिल्लीः देश के सबसे महत्वपूर्ण अनुसंधान अभियानों में से एक, ‘इंडिया रिसर्च टूर 2025’, को आज नई दिल्ली स्थित भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICSSR) में औपचारिक रूप से आरंभ किया गया। अपने तीसरे वर्ष में प्रवेश कर चुकी इस यात्रा का आयोजन स्प्रिंगर नेचर द्वारा भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के सहयोग से किया जा रहा है। इस वर्ष की यात्रा कई महत्वपूर्ण विषयों पर केंद्रित होगी, जिनमें ओपन एक्सेस और ओपन साइंस के प्रति जागरूकता बढ़ाना, शोध में अखंडता को मजबूत करना, ई-बुक अपनाने को प्रोत्साहित करना, संपादकीय बोर्ड के सदस्यों की भर्ती में सहयोग करना, और शोध में विविधता एवं समावेशन को बढ़ावा देना शामिल है। इस पहल ने पिछले दो वर्षों में हज़ारों शोधकर्ताओं, शिक्षाविदों और विचारकों को जोड़ा है।

अब यह भारत के शोध परिवेश में अखंडता, समावेशिता और नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देने वाला एक सशक्त मंच बन चुकी है। पिछले दो वर्षों में स्प्रिंगर नेचर ने 25 शहरों और 15 राज्यों के 36 संस्थानों को कवर किया है और इन संस्थानों की 200 से अधिक महिला शोधकर्ताओं को उनके बहु-विषयक शोध में योगदान के लिए सम्मानित किया है।

शुभारंभ कार्यक्रम में बोलते हुए, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने कहा, “भारत शोध यात्रा देश भर के शोधकर्ताओं से जुड़ने का एक महत्वपूर्ण मंच है। यह शोध में महिलाओं को सपोर्ट करने, अकादमिक नैतिकता को मजबूत करने और अवसरों व संसाधनों तक समान पहुँच सुनिश्चित करने का एक अनूठा अवसर प्रदान करता है।

महिला शोधकर्ताओं और स्कालर्स का सशक्तिकरण समावेशी ज्ञान अर्थव्यवस्था के निर्माण का मूल आधार है। ज्ञान तक पहुँच को लोकतांत्रिक बनाने, नैतिक शोध प्रथाओं को बढ़ावा देने और अगली पीढ़ी के स्कालर्स को सशक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित करते हुए, यह पहल विकसित भारत के दृष्टिकोण में सीधे योगदान दे रही है।”

स्प्रिंगर नेचर के सीईओ फ्रैंक व्रांकेन पीटर्स ने कहा, “हमें गर्व है कि हम शोधकर्ताओं का समर्थन कर रहे हैं, उनकी खोजों को साझा करने में मदद कर रहे हैं, और दुनिया की तत्काल चुनौतियों के समाधान में तेजी लाकर प्रगति का हिस्सा बन रहे हैं। इंडिया रिसर्च टूर 2025 भारत के शोध इकोसिस्टम के प्रति हमारी दीर्घकालिक प्रतिबद्धता को दर्शाता है,

यह ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस और स्थानीय प्रतिभा के बीच एक सेतु का निर्माण करता है। शिक्षा मंत्रालय और ICSSR के साथ हमारी साझेदारी के जरिए, हमारा उद्देश्य शोधकर्ताओं को सशक्त बनाना, सहयोग को बढ़ावा देना और वैश्विक विज्ञान तथा अकादमिक क्षेत्र में भारत के नेतृत्व को गति देना है।”

आईसीएसएसआर के सदस्य सचिवप्रो. धनंजय सिंहने कहा, “भारत अनुसंधान यात्रा देश भर के सामाजिक विज्ञान शोधकर्ताओं को जोड़ने और विभिन्न विषयों में संवाद एवं सहयोग को संभव बनाने की एक महत्वपूर्ण पहल है। विविध क्षेत्रों, खासकर भारत के पूर्वी और उत्तर-पूर्वी राज्यों के संस्थानों के साथ जुड़कर, हमारा उद्देश्य अनुसंधान क्षमता को मजबूत करना, अनुसंधान अखंडता के उच्च मानकों को बनाए रखना और साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण का समर्थन करना है, जिससे समाज को व्यापक लाभ पहुंचे।”

इसके अलावा, स्प्रिंगर नेचर इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर वेंकटेश सर्वसिद्धि ने कहा, “पिछले दो वर्षों में, इंडिया रिसर्च टूर एक ऐसा अभियान बन गया है जो शोधकर्ताओं के ज्ञान, नैतिकता और पहुँच के साथ जुड़ने के तरीके को बदल रहा है। 2025 में, हम ओपन एक्सेस, ONOS और समावेशिता पर ध्यान देते हुए भारत के विविध और बढ़ते रिसर्च कम्यूनिटी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को और मजबूत कर रहे हैं। यह टूर एक भविष्य-सक्षम अनुसंधान इकोसिस्टम बनाने के बारे में है, जिसमें कोई पीछे न रहे।’”

इस साल, यह टूर भारत के पूर्वी और पूर्वोत्तर क्षेत्र के प्रमुख शिक्षण संस्थानों का दौरा करेगा, जिनमें इंजीनियरिंग, मेडिकल साइंस और मैनेजमेंट जैसे अलग-अलग विषय शामिल हैं। मुख्य पड़ावों में आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी कानपुर, आईआईटी गुवाहाटी, मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज (नई दिल्ली), आईआईएम कलकत्ता, आईआईएम लखनऊ और आईआईएम बोधगया शामिल हैं।

'इंडिया रिसर्च टूर 2025' के मुख्य स्तंभ:

ओपन एक्सेस (OA) को बढ़ावा देना और वन नेशन, वन सब्सक्रिप्शन (ONOS) के बारे में जागरूकता बढ़ाना।

रिसर्च में अखंडता (Research Integrity) और प्रकाशन (Publishing) में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की भूमिका पर चर्चाएँ करना।

'हर रिसर्च, हमारा भविष्य' (Her Research, Our Future) जैसी पहलों के माध्यम से विविधता और समावेशन को उजागर करना।

ज्ञान को लोकतांत्रिक बनाकर और उसकी पहुँच को मजबूत करके संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) का समर्थन करना।



स्प्रिंगर नेचर के बारे में:

स्प्रिंगर नेचर दुनिया के प्रमुख शोध प्रकाशकों में से एक है। हम सबसे बड़ी संख्या में जर्नल और किताबें प्रकाशित करते हैं और ओपन रिसर्च में अग्रणी हैं। अपने प्रमुख ब्रांड्स के माध्यम से, जो 180 से अधिक वर्षों से भरोसेमंद हैं, हम तकनीक-सक्षम उत्पाद, प्लेटफॉर्म और सेवाएँ प्रदान करते हैं जो शोधकर्ताओं को नए विचार खोजने और अपनी खोजें साझा करने में मदद करती हैं, स्वास्थ्य पेशेवरों को चिकित्सा विज्ञान के अग्रिम पायदान पर बने रहने में सहयोग करती हैं, और शिक्षकों को शिक्षा को आगे बढ़ाने में सक्षम बनाती हैं। हमें गर्व है कि हम प्रगति का हिस्सा हैं, अपने सेवा किए जाने वाले समुदायों के साथ मिलकर ज्ञान साझा करने और दुनिया में समझ बढ़ाने का काम कर रहे हैं।।

