प्रोफेसर नीलोफर खान बनी कश्मीर विश्वविद्यालय की पहली महिला वाइसचांसलर, कहा- NEP लागू करना शीर्ष प्राथमिकताओं में है

श्रीनगर: प्रोफेसर नीलोफर खान ने कश्मीर विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति के रूप में शुक्रवार को पदभार ग्रहण किया। विश्वविद्यालय के एक प्रवक्ता ने यह जानकारी दी। प्रोफेसर नीलोफर खान को कुलपति नियुक्त करने का आदेश जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने गुरुवार को जारी किया था। प्रोफेसर नीलोफर का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा।

प्रवक्ता के मुताबिक एक प्रतिष्ठित शिक्षाविद और प्रशासक के रूप में प्रोफेसर नीलोफर खान के पास 30 से अधिक वर्षों का शिक्षण अनुभव है और वह कश्मीर विश्वविद्यालय के कई महत्वपूर्ण शैक्षणिक और प्रशासनिक पदों पर रही हैं। वह डीन कॉलेज डेवलपमेंट काउंसिल, रजिस्ट्रार, एप्लाइड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डीन फैकल्टी और डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ होम साइंसेज सहित कई पदों पर रही हैं।

I've spent 37 years at Kashmir University & worked ad different administrative positions. I was the first female professor at the University. I will provide special training for the betterment of women all across the state: Prof. Nilofar Khan, Vice-Chancellor, Kashmir University pic.twitter.com/EFjLEv7pVi