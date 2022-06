पंजाब: मोगा में युवक का हुआ कत्ल, श्रीनिवास बीवी ने हत्या का सीसीटीवी फुटेज ट्वीट करके केजरीवाल पर साथा निशाना, पूछा- "ये ही तुम्हारा 'बदलाव' था केजरीवाल??"

Highlights पंजाब के मोगा में युवक की जघन्य हत्या सीसीटीवी कैमरों कैद हो गई यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट श्रीनिवास बीवी ने कत्ल का सीसीटीवी फुटेज ट्वीट करके घेरा अरविंद केजरीवाल को श्रीनिवास ने ट्वीट करके पूछा, "ये ही तुम्हारा 'बदलाव' था केजरीवाल??"

मोगा:पंजाब के मोगा में हत्या की एक जघन्य वारदात सीसीटीवी कैमरों कैद हो गई, जिसे देखकर लोगों की रूह कांप गई। जानकारी के मुताबिक दिनदहाड़े हुई यह हत्या मोगा के बदनी कलां इलाके में हुई।

बीते शुक्रवार को तलावार से लैस कुछ अज्ञात हमलावरों ने दिन दहाड़े एक युवक को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। समाचार वेबसाइट एनडीटीवी के मुताबिक मृत व्यक्ति की शिनाख्त देसराज के तौर पर हुई है। इस मामले में यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट श्रीनिवास बीवी ने ट्वीट करके आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है।

श्रीनिवास बीवी ने अपने ट्वीट में वारदात का सीसीटीवी वीडियो साझा करते हुए कहा, "एक और दिन, पंजाब के मोगा में दिनदहाड़े एक और क्रूर हत्या। ये ही तुम्हारा 'बदलाव' था केजरीवाल??"

Another Day - Another Broad Daylight Brutal Murder in Moga, Punjab.



ये ही तुम्हारा 'बदलाव' था केजरीवाल?? pic.twitter.com/fcNDdUd8hW