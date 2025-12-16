यमुना एक्सप्रेसवेः 7 बस और 3 कार में टक्कर, 13 की मौत और 35 अन्य आग में झुलसे, देखिए हॉरर वीडियो

Highlights अधिकारियों ने बताया कि 35 अन्य लोग घायल भी हुए हैं। आग में झुलसने से 13 लोगों की मौत हो गई। पुलिस अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

मथुराः मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर मंगलवार तड़के सात बस व तीन गाड़ियों के आपस में टकराने के बाद कई वाहनों में लगी आग में झुलसने से 13 लोगों की मौत हो गई। पुलिस अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि इस हादसे में 35 अन्य लोग घायल भी हुए हैं। उन्होंने बताया कि यह हादसा तड़के करीब साढ़े चार बजे यमुना एक्सप्रेसवे पर बलदेव थाना क्षेत्र में हुआ जब घने कोहरे में कम से कम सात बस और तीन छोटे वाहन आपस में टकरा गए। मथुरा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार ने कहा, ‘‘आगरा से नोएडा की ओर जा रहे वाहनों की आपस में टक्कर हो गई।’’

Visual of the deadly accident on Yamuna expressway in Mathura. At least 5 buses caught fire following a pile up. Multiple casualties feared. Official toll at 4. pic.twitter.com/onx7v1lw54 — Piyush Rai (@Benarasiyaa) December 16, 2025

Fog Triggers Major Crash on Yamuna Expressway 🚨🌫️



A major accident happened on Yamuna Expressway due to dense fog.

7 buses and 3 cars collided with each other.

Several vehicles caught f!re after the crash.

4 people lost their l!ves after being b@rned al!ve.

Around 66 people are… pic.twitter.com/R313dPdTU9 — LocalTak™ (@localtak) December 16, 2025

उन्होंने बताया कि संभवत: कोहरा होने से कम दृश्यता के कारण यह हादसा हुआ। कुमार ने बताया कि सूचना मिलने पर पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंचीं और सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। बलदेव थाना प्रभारी रंजना सचान ने कहा, ‘‘मृतकों की संख्या बढ़कर 13 हो गई है जिनमें से अभी तक सिर्फ दो की पहचान हो पाई है।

इनकी पहचान प्रयागराज के निवासी अखिलेंद्र प्रताप यादव (44) और महराजगंज जिले के निवासी रामपाल (75) के रूप में हुई है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।’’ उन्होंने बताया कि इन सभी लोगों की मौत वाहनों में आग लगने के बाद झुलसने के कारण हुई। सचान ने बताया कि घायलों में से 15 को जिला अस्पताल, नौ को बलदेव के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, नौ को एक निजी अस्पताल और दो को आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। उन्होंने बताया कि यात्रियों को सरकारी वाहनों से उनके गंतव्य तक पहुंचाया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि हादसे के कारण अस्थायी तौर पर मार्ग परिवर्तन भी किया गया है। मथुरा पुलिस ने ‘एक्स’ पर एक बयान में कहा, ‘‘आज करीब साढ़े चार बजे यमुना एक्सप्रेसवे पर आगरा से नोएडा की तरफ माइलस्टोन 127 पर कोहरा ज्यादा होने से कम दृश्यता के कारण सात बस व तीन गाड़ियां दुर्घटनाग्रस्त हो गईं।’’

पुलिस ने कहा, ‘‘घायल व्यक्तियों को प्राथमिक उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायलों में कोई भी गंभीर घायल नहीं है। बेहतर से बेहतर उपचार दिलाया जा रहा है, अन्य यात्रियों को गंतव्य तक सरकारी वाहनों से भिजवाया जा रहा है।’’ चश्मदीदों के मुताबिक, टक्कर इतनी जोरदार थी कि दुर्घटनाग्रस्त बसों में आग लग गई जिसे काबू करने के लिए मौके पर दमकल की गाड़ियों को भेजा गया।

हादसे में हुई मौतों पर दुख प्रकट हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ‘एक्स’ पर पोस्ट कर कहा, ‘‘जनपद मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर सड़क दुर्घटना में हुई जनहानि अत्यंत दुःखद एवं हृदय विदारक है। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिजनों के साथ हैं।’’ उन्होंने कहा, ‘‘जिला प्रशासन के अधिकारियों को घायलों के समुचित उपचार के निर्देश दिए हैं।

प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान एवं घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें।’’ इस बीच, मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) ने कहा कि मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिवारों को दो-दो लाख रुपये और घायलों को 50-50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता देने का भी निर्देश दिया है।

सीएमओ ने ‘एक्स’ पर पोस्ट कर कहा, ‘‘मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद मथुरा में हुए सड़क हादसे का संज्ञान लेते हुए जनहानि पर गहरा शोक व्यक्त किया है। दिवंगतों के शोकाकुल परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है तथा अधिकारियों को निर्देशित किया है कि घायलों का तत्काल, समुचित एवं निःशुल्क उपचार सुनिश्चित करते हुए उन्हें हरसंभव सहायता उपलब्ध कराई जाए।’’

