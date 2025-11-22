VIDEO: हैदराबाद के करीमनगर में महिला ने अपने एक्स-बॉयफ्रेंड के नवजात बच्चे को ₹6 लाख में बेचा, CCTV फुटेज सामने आया

करीमनगर: तेलंगाना के करीमनगर से बच्चों की तस्करी का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। हैदराबाद की एक महिला ने कथित तौर पर अपने सात दिन के बच्चे को ₹6 लाख में बेच दिया। करीमनगर टाउन 2 पुलिस के अनुसार, महिला पहले एक आदमी के साथ रिलेशनशिप में थी, जिसने बाद में उसे छोड़ दिया।

बच्चे के जन्म के बाद, महिला ने दावा किया कि उसके पास बच्चे की देखभाल और पालन-पोषण के लिए पैसे और संसाधन नहीं हैं और उसने बच्चे को बेचने का फैसला किया। बच्चे के साथ महिला का एक CCTV फुटेज सामने आया है। यह क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है।

महिला ने बिचौलिए से संपर्क किया

लोकल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अपने एक्स-बॉयफ्रेंड से प्रेग्नेंट होने के बाद महिला ने एक बिचौलिए से संपर्क किया। फिर बिचौलिए ने बच्चे को एक कपल को बेच दिया। मामला तब सामने आया जब चाइल्ड प्रोटेक्शन कमिटी के सदस्यों को इस बिक्री के बारे में पता चला।

करीमनगर टाउन 2 पुलिस ने बच्चे को बेचने और खरीदने में शामिल लोगों के साथ-साथ इस लेन-देन में बिचौलिए का काम करने वाले 12 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

