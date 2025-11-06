Highlights CRIME: नाले में महिला की सिर कटी लाश, नोएडा सेक्टर 108 की घटना

Noida CRIME: नोएडा सेक्टर-108 के पास नाले में बुधवार दोपहर को एक अज्ञात महिला का सिर कटा शव मिला है। पुलिस को आशंका है कि महिला की हत्या करके शव नाले में फेंका गया। पुलिस के आला अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच गए हैं और जांच जारी है। सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) प्रवीण कुमार सिंह ने बताया कि बुधवार दोपहर पुलिस को सूचना मिली कि सेक्टर 108 के पास एक अज्ञात महिला का सिर कटा शव पड़ा है।

#Noida



नाले में मिली महिला की सिर कटी लाश



हत्या कर नाले में लाश को फेका जाने की आशंका



पहचान छिपाने के लिए शव से काट दिया सिर



मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को नाले से निकाला



अज्ञात सिर कटा शव मिलने से इलाके में दहशत का माहौल



सेक्टर 39 थाना क्षेत्र के सेक्टर 108 की घटना… pic.twitter.com/GjFDOvrZTe — News1India (@News1IndiaTweet) November 6, 2025

उन्होंने बताया कि घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया और उसकी पहचान के प्रयास जारी हैं। एसीपी ने बताया कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि धारदार हथियार से हमला करके महिला की गर्दन काट दी गई। उन्होंने बताया कि महिला का सिर अब तक नहीं मिला है। कुमार ने कहा कि पुलिस आसपास के क्षेत्र से गुमशुदा महिलाओं के बारे में जानकारी हासिल करके शव की पहचान करने का प्रयास कर रही है।

Web Title: Woman Headless Naked body found floating in drain Noida Sector 108