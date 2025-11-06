CRIME: नाले में महिला की सिर कटी लाश, नोएडा सेक्टर 108 की घटना

By संदीप दाहिमा | Updated: November 6, 2025 14:18 IST2025-11-06T14:18:28+5:302025-11-06T14:18:42+5:30

Noida CRIME: नोएडा सेक्टर-108 के पास नाले में बुधवार दोपहर को एक अज्ञात महिला का सिर कटा शव मिला है। पुलिस को आशंका है कि महिला की हत्या करके शव नाले में फेंका गया।

Woman Headless Naked body found floating in drain Noida Sector 108 | CRIME: नाले में महिला की सिर कटी लाश, नोएडा सेक्टर 108 की घटना

CRIME: नाले में महिला की सिर कटी लाश, नोएडा सेक्टर 108 की घटना

HighlightsCRIME: नाले में महिला की सिर कटी लाश, नोएडा सेक्टर 108 की घटना

Noida CRIME: नोएडा सेक्टर-108 के पास नाले में बुधवार दोपहर को एक अज्ञात महिला का सिर कटा शव मिला है। पुलिस को आशंका है कि महिला की हत्या करके शव नाले में फेंका गया। पुलिस के आला अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच गए हैं और जांच जारी है। सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) प्रवीण कुमार सिंह ने बताया कि बुधवार दोपहर पुलिस को सूचना मिली कि सेक्टर 108 के पास एक अज्ञात महिला का सिर कटा शव पड़ा है।

उन्होंने बताया कि घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया और उसकी पहचान के प्रयास जारी हैं। एसीपी ने बताया कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि धारदार हथियार से हमला करके महिला की गर्दन काट दी गई। उन्होंने बताया कि महिला का सिर अब तक नहीं मिला है। कुमार ने कहा कि पुलिस आसपास के क्षेत्र से गुमशुदा महिलाओं के बारे में जानकारी हासिल करके शव की पहचान करने का प्रयास कर रही है।

Web Title: Woman Headless Naked body found floating in drain Noida Sector 108

क्राइम अलर्ट से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :Noidacrime news hindiCrimeनॉएडाक्राइम न्यूज हिंदीक्राइम