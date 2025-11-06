CRIME: नाले में महिला की सिर कटी लाश, नोएडा सेक्टर 108 की घटना
By संदीप दाहिमा | Updated: November 6, 2025 14:18 IST2025-11-06T14:18:28+5:302025-11-06T14:18:42+5:30
Noida CRIME: नोएडा सेक्टर-108 के पास नाले में बुधवार दोपहर को एक अज्ञात महिला का सिर कटा शव मिला है। पुलिस को आशंका है कि महिला की हत्या करके शव नाले में फेंका गया। पुलिस के आला अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच गए हैं और जांच जारी है। सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) प्रवीण कुमार सिंह ने बताया कि बुधवार दोपहर पुलिस को सूचना मिली कि सेक्टर 108 के पास एक अज्ञात महिला का सिर कटा शव पड़ा है।
नाले में मिली महिला की सिर कटी लाश
हत्या कर नाले में लाश को फेका जाने की आशंका
पहचान छिपाने के लिए शव से काट दिया सिर
मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को नाले से निकाला
अज्ञात सिर कटा शव मिलने से इलाके में दहशत का माहौल
सेक्टर 39 थाना क्षेत्र के सेक्टर 108 की घटना… pic.twitter.com/GjFDOvrZTe
उन्होंने बताया कि घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया और उसकी पहचान के प्रयास जारी हैं। एसीपी ने बताया कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि धारदार हथियार से हमला करके महिला की गर्दन काट दी गई। उन्होंने बताया कि महिला का सिर अब तक नहीं मिला है। कुमार ने कहा कि पुलिस आसपास के क्षेत्र से गुमशुदा महिलाओं के बारे में जानकारी हासिल करके शव की पहचान करने का प्रयास कर रही है।