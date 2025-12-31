सहेली के घर गई थी और देर रात लौटते समय दी लिफ्ट, रात भर कार में 25 वर्षीय विवाहित महिला से सामूहिक बलात्कार, सुबह 3 बजे राजा चौक के पास बाहर फेंका
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: December 31, 2025 14:13 IST2025-12-31T14:12:41+5:302025-12-31T14:13:59+5:30
पुलिस के अनुसार, यह घटना सोमवार देर रात उस समय घटी जब दो आरोपियों ने परिवहन का इंतजार कर रही महिला को लिफ्ट देने की पेशकश की।
फरीदाबादः हरियाणा के फरीदाबाद में 25 वर्षीय विवाहित महिला के साथ कथित तौर पर चलती वैन में सामूहिक बलात्कार किया गया और बाद में उसे सड़क पर फेंक दिया गया, जिससे उसके सिर में गंभीर चोटें आईं। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार, यह घटना सोमवार देर रात उस समय घटी जब दो आरोपियों ने परिवहन का इंतजार कर रही महिला को लिफ्ट देने की पेशकश की।
महिला उपचाराधीन है और वह अभी बयान दर्ज कराने की स्थिति में नहीं है। पुलिस ने बताया कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के मूल निवासी और वर्तमान में फरीदाबाद में रह रहे दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पीड़ित महिला की बहन द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार, वैवाहिक कलह के कारण अपने माता-पिता के घर पर रह रही महिला सोमवार शाम को सेक्टर 23 स्थित अपनी सहेली के घर गई थी और देर रात लौटते समय आरोपियों ने उसे लिफ्ट देने की पेशकश की।
पुलिस ने बताया कि दोनों आरोपी उसे उसके गंतव्य तक ले जाने के बजाय गुरुग्राम की ओर ले गए और कार के अंदर ही उसके साथ बलात्कार किया। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया, "महिला को रात भर गाड़ी में घुमाया गया और सुबह करीब तीन बजे राजा चौक के पास कार से बाहर फेंक दिया गया,
जिससे उसे गंभीर चोटें आईं।" महिला ने किसी तरह अपनी बहन को फोन किया, जो मौके पर पहुंची और उसे अस्पताल ले गई। फरीदाबाद पुलिस के प्रवक्ता यशपाल यादव ने कहा, "हमने आरोपियों को पकड़ लिया है और उनसे पूछताछ जारी हैं।"