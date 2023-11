Social Media: प्रेमी के साथ पकड़ी गई पत्नी, पति ने सिन्दूर धोकर कर किया आजाद, देखें वीडियो

Highlights पति ने पत्नी को बॉयफ्रेंड के साथ पकड़ा, सिंदूर धोकर किया आजाद सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल, गांव वाले के सामने हुआ सबकुछ लोग बोले, पति से आजाद होकर महिला कितनी खुश है

Viral Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल हो रहे वीडियो में एक महिला की मांग से एक पुरुष सिंदूर धोता हुआ नजर आ रहा है। चारों तरफ लोग तमाशा देख रहे हैं। लेकिन, कोई कुछ नहीं कहता है। इसके बाद पुरुष महिला के गले में पड़े मंगलसूत्र को निकालता है।

The wife was caught with her boyfriend, and the husband freed her by removing sindoor and mangalsutra.#cheatingcaught#adulterypic.twitter.com/iokza9RvIw — ShoneeKapoor (@ShoneeKapoor) November 17, 2023

वीडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए एक यूजर ने लिखा कि एक पति ने अपनी पत्नी को उसके बॉयफ्रेंड के साथ पकड़ लिया। इसके बाद गांववालों के सामने उससे अपना नाता तोड़ लिया। यूजर के इस पोस्ट पर लोगों के अजग गजब कमेंट आने लगे हैं। इस वीडियो को 68 हजार से ज्यादा लोग देख चुके हैं और 100 के लगभग कमेंट आए हैं। हालांकि, वीडियो कहां की है, इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है।

महिला कितनी खुश है

सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए 22 सेकंड के वीडियो पर यूजरों ने महिला को अपने निशाने पर लिया है। वीडियो पर कमेंट करते हुए एक यूजर ने लिखा कि कितनी खुश है यह।

How joyful she is! — Divya Gandotra Tandon (@divya_gandotra) November 17, 2023

दूसरे ने कमेंट किया क्या इस महिला को गुजारा भत्ता के बिना तलाक मिल जाएगा।

Will he get divorce without alimony? — Amit Singh (@amit_stackover) November 17, 2023

तीसरे ने कमेंट किया, अगर पति ने सचमुच पत्नी को बॉयफ्रेंड के साथ पकड़ा है तो बंदे ने बिल्कुल सही किया।

If the matter is true,Then the husband has done the right thing. — SAMIR (@SAMEERKM007) November 17, 2023

चौथे ने लिखा कि उसकी आंखों में बिल्कुल भी शर्म नहीं है।

No shame in her eyes 🥲 — 𝙹𝚞𝚗𝚗𝚞🦋☘️ (@cute_rants) November 17, 2023

पांचवे यूजर ने लिखा कि महिला को पति से बिछुड़ने का जरा भी दुख नहीं है। वह तो बल्कि खुश है।

Kitni khush ho Rahi hai kalmuhi, aajkal shram to hai hi nahi — nicu (@Nicotanicu) November 17, 2023

छठे ने लिखा कि हमारे सिस्टम की गलती है, इस पर अब कोई कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन, इन्हें प्रोपर्टी अधिकार जरूर मिलेगा।

haan ab sath rakhne ka matlab bhi nahi

use uske boyfriend ke sath khushi se rahne diya jaye

jabardasti ke rishte rakhne ka kya fayda — डर जा गालिब (@DarjaGhalib) November 17, 2023

सातवें ने लिखा कि अब उसे अपने साथ रखने का कोई मतलब भी नहीं है। उसे उसके बॉयफ्रेंड के साथ खुशी से रहने दिया जाए। जबरदस्ती के रिश्ते रखने से किसी को क्या फायदा मिलेगा।

