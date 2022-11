श्रद्धा हत्याकांड जैसी दिल्ली में एक और वारदात, बेटे संग मिलकर पत्नी ने पति के किए 22 टुकड़े, टुकड़ों को फेंकने का वीडियो वायरल

Highlights वारदात का यह तरीका बिल्कुल श्रद्धा हत्याकांड से मिलती-जुलती है। पुलिस द्वारा बरामद सीसीटीवी फुटेज में मां-बेटे को ग्राउंड में शव के टुकड़ों को फेंकते देखा जा सकता है। महिला ने पति के 22 टुकड़े किए थे।

नई दिल्ली: श्रद्धा वालकर हत्याकांड की तरह ही दिल्ली पुलिस ने सोमवार को पांडव नगर (दिल्ली) में जून में एक शख्स की हत्या करने के आरोप में उसकी पत्नी और बेटे को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने कहा, महिला ने बेटे के साथ मिलकर पति की हत्या की फिर उन्होंने शव के कई टुकड़े किए। शव के टुकड़ों को मां-बेटे ने फ्रिज में रखा और उन्हें पास के ग्राउंड में फेंकते थे।

वारदात का यह तरीका बिल्कुल श्रद्धा हत्याकांड से मिलती-जुलती है। घटना का वीडियो भी सामने आया है। पुलिस द्वारा बरामद किए गए सीसीटीवी फुटेज में मां-बेटे को आधी रात चांद सिनेमा के सामने स्थित ग्राउंड में शव के टुकड़ों को फेंकते देखा जा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक महिला ने पति के 22 टुकड़े किए थे।

#UPDATE | Delhi: Accused woman Poonam & son Deepak arrested for killing her husband Anjan Das at Trilokpuri residence, chopping off his body & disposing of pieces in the nearby ground: Delhi Police Crime Branch https://t.co/qRSsepJPzq