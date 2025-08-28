Nikki Murder Case: अस्पताल में डॉक्टरों से क्या बोली थी निक्की? मरने से पहले आखिरी शब्दों ने केस को दिया नया मोड़

Nikki Murder Case: ग्रेटर नोएडा की रहने वाली निक्की भाटी के केस में पुलिस ने नए खुलासे करते हुए केस को नया मोड़ दे दिया है। जहां पुलिस ने सिलेंडर विस्फोट की संभावना से इनकार किया है। पुलिस ने यह भी खुलासा किया है कि निक्की भाटी ने उस अस्पताल में अपने मृत्युपूर्व बयान में विपिन या अपने ससुराल वालों को दोषी क्यों नहीं ठहराया जहाँ उसे गंभीर रूप से जलने के बाद ले जाया गया था।

निक्की को जिस निजी अस्पताल में सबसे पहले ले जाया गया था, वहाँ से मिले एक मेमो में कहा गया है कि वह गैस सिलेंडर विस्फोट में जल गई थी, जबकि विपिन के चचेरे भाई देवेंद्र, जो उसे अस्पताल ले गए थे, ने कहा कि वह बार-बार पानी मांग रही थी और उसे घुटन महसूस हो रही थी।

28 वर्षीय निक्की भाटी की 21 अगस्त को ग्रेटर नोएडा के सिरसा स्थित उनके घर में उनके पति विपिन और ससुराल वालों द्वारा कथित तौर पर आग लगा दिए जाने के बाद जलने से मौत हो गई। महत्वपूर्ण सबूतों में निक्की की बहन कंचन द्वारा रिकॉर्ड किए गए वीडियो शामिल हैं, जिनके बारे में दावा किया जा रहा है कि वे घटना वाले दिन के हैं।

निक्की और कंचन, दोनों बहनों की शादी 2016 में भाटी परिवार में हुई थी, जहाँ उनके दो भाई थे।

यह मामला लगातार सामने आ रहे घटनाक्रमों और दावों के कारण चर्चा में रहा है, जिनमें से एक यह है कि सिलेंडर फटने से निक्की को जलने के घाव लगे, और यह बात उन्होंने कथित तौर पर उस अस्पताल को भी बताई जहाँ उन्हें ले जाया गया था।

निक्की द्वारा सिलेंडर फटने संबंधी बयान से पुलिस का खुलासा

पुलिस जाँच में किसी भी सिलेंडर विस्फोट की संभावना से इनकार किया गया है और घर से एक खाली थिनर की बोतल और लाइटर बरामद किया गया है, जो मामले में महत्वपूर्ण सबूत हैं। कासना स्टेशन हाउस ऑफिसर (एसएचओ) धर्मेंद्र शुक्ला ने कहा कि निक्की ने जानबूझकर सच्चाई छिपाई होगी क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि कोई जेल जाए।

एक पूर्व एचटी रिपोर्ट में एसएचओ शुक्ला के हवाले से कहा गया है, "ऐसा माना जाता है कि वह किसी को भी जेल नहीं भेजना चाहती थी, इसलिए उसने अपने आखिरी शब्दों में किसी को दोषी नहीं ठहराया।"

पुलिस जाँच में पुष्टि हुई कि सिलेंडर विस्फोट नहीं हुआ था। पुलिस टीम ने निक्की के रसोईघर की तस्वीरें लीं और उसे सही सलामत पाया। इसके बजाय, उन्हें एक खाली थिनर की बोतल और एक लाइटर मिला, दोनों को फोरेंसिक जाँच के लिए भेज दिया गया।

उसके पोस्टमार्टम में जलने से मौत की पुष्टि हुई। शुरुआत में, निक्की के परिवार ने पोस्टमार्टम का विरोध किया और पुलिस के हस्तक्षेप के बाद ही राजी हुए।

कंचन ने पुलिस को बताया कि उसने चीखें सुनीं और दौड़कर देखा तो निक्की सीढ़ियों पर आग की लपटों में घिरी हुई थी, जबकि विपिन पास ही खड़ा था।

अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया, "कंचन ने एक हाथ में मोबाइल फ़ोन और दूसरे हाथ से पानी छिड़कते हुए आग बुझाने की कोशिश की। उसने घटना का कुछ हिस्सा रिकॉर्ड भी किया। इसके तुरंत बाद, वह बेहोश हो गई और निक्की को अस्पताल ले जाया गया।"

गैस सिलेंडर फटने का ज़िक्र करने वाले अस्पताल के मेमो, पति विपिन भाटी के सीसीटीवी फुटेज और व्यक्तिगत बयानों सहित नए सबूतों ने मामले को उलझा दिया है। मंगलवार को, भाटी परिवार के घर के पास एक दुकान के बाहर का एक बिना तारीख वाला सीसीटीवी वीडियो सामने आया, जिसके बारे में दावा किया गया कि वह घटना के समय का है। वीडियो में दुकान के पास एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है, जिसका नाम विपिन भाटी बताया जा रहा है।

विपिन के सभी करीबी परिवार के सदस्यों - उसकी माँ दया, पिता सतवीर और भाई रोहित (कंचन का पति) - को गिरफ्तार कर लिया गया है।

