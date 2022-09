चलती ट्रेन में मोबाइल लेकर भाग रहा था चोर, लोगों ने करीब 5 किमी तक लटकाए रखा, यात्रियों ने जमकर धुनाई की, देखें वीडियो

Highlights लोगों ने उसके पैंट को पकड़कर अंदर खींच लिया। बेगूसराय जिले से भी एक ऐसी घटना सामने आई थी। लोगों ने मोबाइल चोर को चलती ट्रेन से पकड़ लिया था।

पटनाः बिहार के बेगूसराय जिले के बाद अब भागलपुर जिले से एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। जहां लोगों ने चलती ट्रेन में मोबाइल लेकर भाग रहे चोर को पकड़ लिया और उसे ट्रेन से करीब 5 किमी तक लटकाये रखा। इससे पहले यात्रियों ने चोर की जमकर धुनाई कर दी।

इस घटना को देखकर लोगों को बेगूसराय वाली घटना याद आ गई। प्राप्त जानकारी भागलपुर के लैलख रेलवे स्टेशन पर एक चोर बुधवार को एक यात्री से मोबाइल छीनकर भागने लगा। ट्रेन के अंदर उसने इस घटना को अंजाम दिया। पीड़ित युवक ने उसका पीछा किया तो वह डाउन जमालपुर साहिबगंज पैंसेंजर ट्रेन पर चढ़ गया।

Watch this



Once again an alleged mobile thief was held outside the running train window between Lailakh Mamalkha-Ghogha railway station in Bhagalpur district of #Bihar by passengers. The accused can heard pleading not to leave him as Jamalpur - Sahibganj MEMU cruised. #Railwayhttps://t.co/ZeYvt2Ao8Fpic.twitter.com/tRD5mFEtpP — Arvind Chauhan (@Arv_Ind_Chauhan) September 29, 2022

लेकिन उसी समय पीड़ित युवक ने शोर मचाना शुरू किया। थोड़ी ही देर में ट्रेन के अंदर बैठे लोग सारा माजरा समझ गये और चोर को यात्रियों ने ही दबोच लिया। ट्रेन के अंदर यात्रियों ने चोर की जमकर धुनाइ कर दी। इसके बाद ट्रेन के अंदर बैठे यात्रियों ने कथित चोर को ट्रेन के बाहर लटका दिया।

#bhagalpur#Bihar#भागलपुर

#ViralVideo

People caught a sneaker while swooping on mobile from the train.

While stealing mobile from train in Bhagalpur, Bihar, people caught the thief and took him far away by hanging him from the train gate.#भागलपुर#Mamlekha#kaustuvapic.twitter.com/s5mbd8mcXZ — Kaustuva R Gupta (@KaustuvaRGupta) September 29, 2022

ट्रेन खुल गयी और चोर बाहर ही लटकता रहा, जबकि अंदर लोगों ने उसका हाथ पकड़ रखा था। इसका वीडियो भी कई लोगों ने कैद किया जो वायरल हो रहा है। चोर अपनी जान की भीख मांगता रहा और कई बार ऐसा भी हुआ जब वो गिरने के कगार पर दिखा।

The thief was hanged from the moving train at the speed of 100: In Bhagalpur, on the charge of mobile theft, the mob first beat and then tied https://t.co/sVsCgGngHw — Patna Times Now (@patnatimesnow) September 29, 2022

लेकिन लोगों ने उसके पैंट को पकड़कर उसे अंदर खींच लिया। इससे पहले बेगूसराय जिले से भी एक ऐसी घटना सामने आई थी। लोगों ने मोबाइल चोर को चलती ट्रेन से पकड़ लिया था और उसे लटकाए हुए खगड़िया ले गए थे। ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था।

