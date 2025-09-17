CRIME: बेटे ने ली मां की जान, WIFI बंद करने से नाराज था!, देखें वीडियो

By संदीप दाहिमा | Updated: September 17, 2025 17:15 IST2025-09-17T17:15:30+5:302025-09-17T17:15:30+5:30

Watch Son killed mother in Jaipur: राजस्थान के जयपुर से दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है, यहां एक कलयुगी बेटे ने वाईफाई बंद करने के कारण और सिलेंडर के लिए डांटने के कारण मां  को पीट-पीटकर मार डाला।

Watch Son killed mother in Jaipur Video Goes Viral | CRIME: बेटे ने ली मां की जान, WIFI बंद करने से नाराज था!, देखें वीडियो

CRIME: बेटे ने ली मां की जान, WIFI बंद करने से नाराज था!, देखें वीडियो

HighlightsCRIME: बेटे ने ली मां की जान, WIFI बंद करने से नाराज था!, देखें वीडियो

Watch Son killed mother in Jaipur:राजस्थान के जयपुर से दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है, यहां एक कलयुगी बेटे ने वाईफाई बंद करने के कारण और सिलेंडर के लिए डांटने के कारण मां  को पीट-पीटकर मार डाला। आरोपी का नाम नवीन है वायरल वीडियो में बेटा हाथ में डंडा लेकर मां को मारता है और पिता बीच में आकर डंडा पकड़ लेता है। मगर बेटा नहीं रुकता है और घूंसों से मां पर हमला करता रहता है, वायरल वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने बेटे को गिरफ्तार कर लिया है, मृतक महिला का नाम संतोष बताया जा रहा है।

English summary :
Watch Son killed mother in Jaipur Video Goes Viral


Web Title: Watch Son killed mother in Jaipur Video Goes Viral

क्राइम अलर्ट से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :jaipurRajasthanmurder caseCrimeजयपुरराजस्थानहत्याक्राइम