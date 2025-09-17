CRIME: बेटे ने ली मां की जान, WIFI बंद करने से नाराज था!, देखें वीडियो
By संदीप दाहिमा | Updated: September 17, 2025 17:15 IST2025-09-17T17:15:30+5:302025-09-17T17:15:30+5:30
Watch Son killed mother in Jaipur:राजस्थान के जयपुर से दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है, यहां एक कलयुगी बेटे ने वाईफाई बंद करने के कारण और सिलेंडर के लिए डांटने के कारण मां को पीट-पीटकर मार डाला। आरोपी का नाम नवीन है वायरल वीडियो में बेटा हाथ में डंडा लेकर मां को मारता है और पिता बीच में आकर डंडा पकड़ लेता है। मगर बेटा नहीं रुकता है और घूंसों से मां पर हमला करता रहता है, वायरल वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने बेटे को गिरफ्तार कर लिया है, मृतक महिला का नाम संतोष बताया जा रहा है।
जयपुर में आरोपी बेटा नवीन इंटरनेट कनेक्शन कटने पर इतना बेकाबू हो गया कि उसने अपनी ही मां संतोष देवी को बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। बचाने पहुंचे पति ने पत्नी को उठाने की कोशिश की, लेकिन तब तक उनकी सांसें थम चुकी थीं। पुलिस ने बेटे को हिरासत में ले लिया #viralvideo#Jaipurpic.twitter.com/4UcTg4N2I6— Rajdhani Report (@rajdhani_report) September 17, 2025