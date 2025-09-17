Highlights CRIME: बेटे ने ली मां की जान, WIFI बंद करने से नाराज था!, देखें वीडियो

Watch Son killed mother in Jaipur:राजस्थान के जयपुर से दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है, यहां एक कलयुगी बेटे ने वाईफाई बंद करने के कारण और सिलेंडर के लिए डांटने के कारण मां को पीट-पीटकर मार डाला। आरोपी का नाम नवीन है वायरल वीडियो में बेटा हाथ में डंडा लेकर मां को मारता है और पिता बीच में आकर डंडा पकड़ लेता है। मगर बेटा नहीं रुकता है और घूंसों से मां पर हमला करता रहता है, वायरल वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने बेटे को गिरफ्तार कर लिया है, मृतक महिला का नाम संतोष बताया जा रहा है।

English summary :

Watch Son killed mother in Jaipur Video Goes Viral

Web Title: Watch Son killed mother in Jaipur Video Goes Viral